В Одесі ще одна школа перейшла на харчування за системою «шведський стіл»



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Мер Одеси: Система «шведський стіл» - нова для наших шкіл, ми орієнтуємося на смакові переваги школярів

21 травня 2019 року мер Одеси Геннадій Труханов провів робочу нараду і проінспектував організацію харчування для учнів 1-4-х класів в Одеському навчально-виховному комплексі №125.

Цей навчальний заклад став другим в Одесі, після «Європейського ліцею», де реалізований пілотний проект організації харчування у форматі «шведський стіл». Підприємство з організації харчування розробило окреме меню на основі переваг дітей цього навчального закладу.

«Ця система - нова для наших шкіл. У процесі реалізації ми орієнтуємося на смакові переваги школярів, виробляємо систему подавання страв. Так, найближчим часом плануємо розробити спеціальний посуд, розділений на відсіки, щоб страви не змішувалися в тарілці, і їжа мала естетичний вигляд. Наша мета - не просто смачно нагодувати, а й прищепити нашим дітям культуру харчування», - розповів Геннадій Труханов.

Міський голова зазначив, що така система буде поступово впроваджуватися і в інших одеських школах. Вибір навчального закладу визначається не місцем розташування, а виключно готовністю самих шкіл до впровадження нової системи харчування школярів.

Також мер Одеси поспілкувався з педагогічним колективом, батьківським комітетом і учнями навчального закладу.

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1 вересня минулого року відбулося відкриття навчального закладу після капітального ремонту з облаштуванням в окремому крилі трьох груп дитячого садка. Як зазначила директор НВК №125 Олена Сугак, групи дитячого садка повністю заповнені, за цей рік кількість учнів школи збільшилася практично на 100осіб, на наступний рік уже набрані 4 повноцінних перші класи.