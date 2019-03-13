В Одесі шестеро осіб розважалися на цвинтарі, стріляючи по могилах



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В автомобілі правопорушників було виявлено квіти з могил

Виклик про стрілянину надійшов патрульним сьогодні вдень. На місці поліцейські виявили автомобіль ВАЗ, у якому були троє чоловіків та троє жінок. Їх одразу затримали.

Про це інформує прес-служба Патрульної поліції України, повідомляє «Главком».

Під час огляду авто у багажному відділенні інспектори виявили живі квіти, які правопорушники зібрали з могил, а в одного із затриманих із собою був предмет, схожий на пістолет.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого встановлення обставин події. Зброю вилучили та направили на експертне дослідження.

Також зараз з’ясовується причетність цих осіб до скоєння аналогічних злочинів.



