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    В Одесі замінували ринок «Привоз»

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    На місці події працюють слідчо-оперативна група, кінологи та працівники вибухотехнічної служби - В Одесі замінували ринок «Привоз»
    На місці події працюють слідчо-оперативна група, кінологи та працівники вибухотехнічної служби

    Працівників ринку і відвідувачів евакуювали

    Працівники поліції Одеси перевіряють інформацію про замінування одеського ринку «Привоз». Про це повідомили у прес-службі поліції області.

    «Сьогодні, о 09:39 на спецлінію «102» надійшло анонімне повідомлення про те, що ринок «Привоз» замінований. Всі працівники та відвідувачі ринку були евакуйовані. На місці події працюють слідчо-оперативна група, кінологи та працівники вибухотехнічної служби», - повідомили у поліції.

    Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка, який тричі «мінував» ТРЦ «Україна».

    Відзначимо, що 27 лютого у Харкові «замінували» міськраду. Евакуацію з будівлі не проводили.

    Як повідомлялося раніше, через «мінування» з метро Харкова евакуювали 50 людей.

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