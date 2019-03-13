В Одесі замінували ринок «Привоз»



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На місці події працюють слідчо-оперативна група, кінологи та працівники вибухотехнічної служби

Працівників ринку і відвідувачів евакуювали

Працівники поліції Одеси перевіряють інформацію про замінування одеського ринку «Привоз». Про це повідомили у прес-службі поліції області.

«Сьогодні, о 09:39 на спецлінію «102» надійшло анонімне повідомлення про те, що ринок «Привоз» замінований. Всі працівники та відвідувачі ринку були евакуйовані. На місці події працюють слідчо-оперативна група, кінологи та працівники вибухотехнічної служби», - повідомили у поліції.

Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка, який тричі «мінував» ТРЦ «Україна».

Відзначимо, що 27 лютого у Харкові «замінували» міськраду. Евакуацію з будівлі не проводили.

Як повідомлялося раніше, через «мінування» з метро Харкова евакуювали 50 людей.