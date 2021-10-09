За день в Україні вакцинували проти коронавірусу майже 150 тисяч осіб

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено трохи більше 7 мільйонів людей

Протягом доби працювали 962 мобільні бригади

У п'ятницю, 8 жовтня, в Україні 148 735 осіб вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримала 73 961 людина, повністю імунізовані – 74 774 людини. Про це свідчать дані МОЗ.

Протягом доби працювали: 962 мобільні бригади, 3 153 пунктів щеплення; 350 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 495 413 людей, з них отримали одну дозу – 7 495 411 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 083 379 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 578 790 щеплень.

Графіка: МОЗ

До слова, перше місто в Україні вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих.

Глава уряду напередодні анонсував, що три області цього тижня стануть «червоними». Критеріям «червоного» рівня епіднебезпеки відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області.

Тим часом, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.

Також нагадаємо, що карантин у Львові планують посилити вже з 14 жовтня. Через зростання захворюваності на Cоvid-19 буде обмежено проведення масових заходів, роботу шкіл та лікарень.

За даними МОЗ, щонайменше 11 областей опинились у «помаранчевій» зоні.

В Україні за добу 6 жовтня медики зафіксували понад 15 тисяч нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Від ускладнень вчора померли 314 людей.

Напередодні стало відомо, якою буде кількість померлих від коронавірусу в Україні до кінця року.

До слова, тепер у столичних Центрах надання адмінпослуг можна ще й вакцинуватися.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що Києву не вдасться уникнути примусової вакцинації, якщо люди хочуть вільно відвідувати громадські місця та вільно користуватися громадським транспортом.

Столична влада не виключає, що наявність Covid-сертифікатів або ПЛР-тестів стане обов’язковою умовою для відвідування міських закладів або установ.

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