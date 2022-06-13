В Одесі відновлюють багатоповерхівку, в яку влучила ракета

В Одесі триває відновлення багатоповерхівки, в яку влучила ворожа ракета

Відновлення пошкодженого внаслідок ракетного удару будинку в Одесі планується завершити восени

В Одесі відновлюють багатоповерхівку, в яку у квітні російські окупанти влучили крилатою ракетою; там загинуло восьмеро людей. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«В Одесі триває відновлення багатоповерхівки, в яку росіяни влучили крилатою ракетою наприкінці квітня», написав він у Facebook.

Тимошенко нагадав, що після влучення ракети в багатоповерхівку загинуло восьмеро людей, серед них – немовля. У двох секціях було пошкоджено чотири поверхи – тримальні конструкції, системи водопостачання, водовідведення, енергопостачання та ліфтове обладнання.

«Наразі повністю відновлено перекриття 3-го поверху та всі вертикальні елементи будівлі. Встановлюється опалубка для перекриття 4 поверху», – наголосив він.

Заступник голови Офісу президента запевнив, що повністю відновити тримальні бетонні конструкції заплановано в липні.

Після цього будуть зведені стіни, прокладатимуть інженерні мережі та монтуватимуть вікна і двері. Усі роботи плануємо завершити восени.

«Дім відновимо, але людей не повернемо. Це трагедія нашого сьогодення», – підсумував Тимошенко.

Він також опублікував відео ремонтних робіт.

Нагадаємо, наприкінці квітня в один з житлових комплексів Одеси влучила крилата ракета. У результаті загинуло 8 людей, серед них – немовля. У двох секціях були пошкоджені чотири поверхи – несучі конструкції, системи водопостачання, водовідведення, енергопостачання та ліфтове обладнання.

До слова, у вівторок, 7 червня, близько 4 години ранку в Одесі пролунали вибухи.