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    Новини

    В Одесі відновлюють багатоповерхівку, в яку влучила ракета

    В Одесі триває відновлення багатоповерхівки, в яку влучила ворожа ракета - В Одесі відновлюють багатоповерхівку, в яку влучила ракета
    В Одесі триває відновлення багатоповерхівки, в яку влучила ворожа ракета
    фото з відкритих джерел

    Відновлення пошкодженого внаслідок ракетного удару будинку в Одесі планується завершити восени

    В Одесі відновлюють багатоповерхівку, в яку у квітні російські окупанти влучили крилатою ракетою; там загинуло восьмеро людей. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

    «В Одесі триває відновлення багатоповерхівки, в яку росіяни влучили крилатою ракетою наприкінці квітня», написав він у Facebook.

    Тимошенко нагадав, що після влучення ракети в багатоповерхівку загинуло восьмеро людей, серед них – немовля. У двох секціях було пошкоджено чотири поверхи – тримальні конструкції, системи водопостачання, водовідведення, енергопостачання та ліфтове обладнання.

    «Наразі повністю відновлено перекриття 3-го поверху та всі вертикальні елементи будівлі. Встановлюється опалубка для перекриття 4 поверху», – наголосив він.

    Заступник голови Офісу президента запевнив, що повністю відновити тримальні бетонні конструкції заплановано в липні.

    Після цього будуть зведені стіни, прокладатимуть інженерні мережі та монтуватимуть вікна і двері. Усі роботи плануємо завершити восени.

    «Дім відновимо, але людей не повернемо. Це трагедія нашого сьогодення», – підсумував Тимошенко.

    Він також опублікував відео ремонтних робіт.

    Нагадаємо, наприкінці квітня в один з житлових комплексів Одеси влучила крилата ракета. У результаті загинуло 8 людей, серед них – немовля. У двох секціях були пошкоджені чотири поверхи – несучі конструкції, системи водопостачання, водовідведення, енергопостачання та ліфтове обладнання.

    До слова, у вівторок, 7 червня, близько 4 години ранку в Одесі пролунали вибухи.

    Теги: росія окупанти Одеса війна Україна ракета Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    В Одесі відновлюють багатоповерхівку, в яку влучила ракета