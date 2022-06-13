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    Новини

    Президент розповів про ситуацію на півдні України

    Президент розповів про ситуацію на півдні України
    фото: Офіс президента України

    Зеленський заявив, що Одеса залишається мішенню окупантів

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що Одеса залишається мішенню російських окупантів. Про це глава держави сказав у зверненні.

    Зеленський розповів, що російські окупаційні війська продовжують наступати на півдні України, однак українські військові контратакують, не полишаючи ворогу жодних сподівань.

    «Одеса залишається мішенню для російського флоту, але вже були зірвані десятки спроб наступу російської армії саме там, саме на півдні. А завдяки контрнаступу вже звільнено частину громад Херсонщини», – зазначив президент.

    Нагадаємо, пляжі та узбережжя Одеського регіону заміновані. Відвідувати одеські пляжі категорично заборонено.

    15 травня на березі Чорного моря поблизу Одесі сапери знешкодили дві російські міни. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

    Додамо, що Туреччина знайшла вже третю з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну морську міну, що дрейфувала у Чорному морі та знищила її.

    Читайте також: Небезпека у Чорному морі: Росія замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси
    Теги: росія окупанти Одеса війна військові Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Президент розповів про ситуацію на півдні України