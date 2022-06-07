На світанку в Одесі прогриміли вибухи
ППО збиває ракети, випущені окупантами по Одесі
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В Одесі працює система ППО
У вівторок, 7 червня, близько 4 години ранку в Одесі пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне Одеса».
Інформацію про вибухи в Одесі також підтвердило місцеве видання «Думская». За його даними, працює наша система протиповітряної оборони.
Мешканців Одеси закликають перебувати в безпечному місці.
Офіційної інформації влади про вибухи в місті поки що немає.
Нагадаємо, 6 червня вранці в Миколаєві пролунали вибухи.