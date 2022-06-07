На світанку в Одесі прогриміли вибухи

В Одесі працює система ППО

У вівторок, 7 червня, близько 4 години ранку в Одесі пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне Одеса».

Інформацію про вибухи в Одесі також підтвердило місцеве видання «Думская». За його даними, працює наша система протиповітряної оборони.

Мешканців Одеси закликають перебувати в безпечному місці.

Офіційної інформації влади про вибухи в місті поки що немає.

Нагадаємо, 6 червня вранці в Миколаєві пролунали вибухи.