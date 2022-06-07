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    Новини

    На світанку в Одесі прогриміли вибухи

    ППО збиває ракети, випущені окупантами по Одесі - На світанку в Одесі прогриміли вибухи
    ППО збиває ракети, випущені окупантами по Одесі
    фото ілюстративне

    В Одесі працює система ППО

    У вівторок, 7 червня, близько 4 години ранку в Одесі пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне Одеса».

    Інформацію про вибухи в Одесі також підтвердило місцеве видання «Думская». За його даними, працює наша система протиповітряної оборони.

    Мешканців Одеси закликають перебувати в безпечному місці.

    Офіційної інформації влади про вибухи в місті поки що немає.

    Нагадаємо, 6 червня вранці в Миколаєві пролунали вибухи.

    Теги: росія окупанти Одеса війна Україна окупація #stoprussia
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    На світанку в Одесі прогриміли вибухи