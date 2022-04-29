В Одесі з 1 травня діятиме тривала комендантська година

Забороняється перебування людей у зазначений період часу на вулицях та інших громадських місцях

На іншій території Одеської області комендантська година залишається незмінною, тобто з 22:00 до 05:00

Починаючи з вечора 1 травня до раннього ранку 3 травня в Одесі діятиме тривала комендантська година. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Згідно з розпорядженням глави ОП, комендантська година була введена з 22:00 1 травня до 05:00 3 травня.

«Забороняється перебування людей у зазначений період часу на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень», – йдеться в офіційному повідомленні обласного військового управління.

На іншій території Одеської області комендантська година залишається незмінною, тобто з 22:00 до 05:00.

Як відомо, на Одещині Росія вдруге вдарила по мосту через Дністровський лиман. Автомобільний та залізничний міст через Дністровський лиман розташований у районі Затоки. Учора ввечері в Одесі лунали вибухи.

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