Столична влада просить киян утриматися від їзди на власних авто

Кияна просять без потреби не їздити на авто

Киян просять пам’ятати про потреби армії

Київська міська державна адміністрація закликає містян не пересуватися столицею приватним автотранспортом без нагальної потреби, аби першочергово забезпечити потребу у пальному для військових. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Киян просять пам’ятати про потреби армії і наших захисників і за можливості користуватися громадським транспортом. Мережа постійно розширюється, аби забезпечити перевезення мешканців, які повертаються у столицю», – йдеться у повідомленні.

Станом на 29 квітня у Києві працюють:

140 автобусів на 62 маршрутах;

70 трамваїв на 16 маршрутах;

77 тролейбусів на 25 маршрутах.

Приватні перевізники здійснюють перевезення на 74 маршрутах загальною кількістю майже 400 автобусів.

Метро працює із 06:30 до 20:00.

Нагадаємо, Верховна Рада відмовилася від попередньої ініціативи повернути акцизний податок на пальне та 20% податку на додану вартість. Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету парламенту Ярослав Железняк.

Разом з тим, станом на 26 квітня вартість бензину А-92 стартувала від 32,22 грн/л, у середньому по Україні цей вид бензину збували по 33,47-33,65 грн/л.

А-95 можна було придбати за ціною від 33,33 грн/л. Середня ринкова ціна коливалася в межах 33,98-34,06 грн/л.

Дизельне пальне продавали за середньою ціною 37,87-38,35 грн/л. Можна було знайти заправки, де вартість дизелю стартувала від 36,91 грн/л.