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    Столична влада просить киян утриматися від їзди на власних авто

    Кияна просять без потреби не їздити на авто - Столична влада просить киян утриматися від їзди на власних авто
    Кияна просять без потреби не їздити на авто
    фото: pixabay.com

    Киян просять пам’ятати про потреби армії

    Київська міська державна адміністрація закликає містян не пересуватися столицею приватним автотранспортом без нагальної потреби, аби першочергово забезпечити потребу у пальному для військових. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

    «Киян просять пам’ятати про потреби армії і наших захисників і за можливості користуватися громадським транспортом. Мережа постійно розширюється, аби забезпечити перевезення мешканців, які повертаються у столицю», – йдеться у повідомленні.

    Станом на 29 квітня у Києві працюють:

    • 140 автобусів на 62 маршрутах;
    • 70 трамваїв на 16 маршрутах;
    • 77 тролейбусів на 25 маршрутах.

    Приватні перевізники здійснюють перевезення на 74 маршрутах загальною кількістю майже 400 автобусів.

    Метро працює із 06:30 до 20:00.

    Нагадаємо, Верховна Рада відмовилася від попередньої ініціативи повернути акцизний податок на пальне та 20% податку на додану вартість. Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету парламенту Ярослав Железняк.

    Разом з тим, станом на 26 квітня вартість бензину А-92 стартувала від 32,22 грн/л, у середньому по Україні цей вид бензину збували по 33,47-33,65 грн/л.

    А-95 можна було придбати за ціною від 33,33 грн/л. Середня ринкова ціна коливалася в межах 33,98-34,06 грн/л.

    Дизельне пальне продавали за середньою ціною 37,87-38,35 грн/л. Можна було знайти заправки, де вартість дизелю стартувала від 36,91 грн/л.

    Теги: росія окупанти Київ війна бензин Україна транспорт окупація #stoprussia
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    Столична влада просить киян утриматися від їзди на власних авто