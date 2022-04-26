Через ракетний обстріл Одеси загинуло подружжя, яке чекало на дитину

Міла та Богдан жили на четвертому поверсі будинку, в який влучила ворожа ракета

Молода пара перебувала у своїй квартирі, коли в будинок влучила ракета

Внаслідок ракетного обстрілу Одеси 23 квітня загинуло молоде подружжя, яке чекало на поповнення. Міла та Богдан жили на четвертому поверсі будинку, в який влучила ворожа ракета. Про загибель пари повідомила їхня близька подруга Вероніка Кас. Інформацію підтвердив й речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Вероніка написала, що у молодій сім'ї чекали на поповнення. Радісну звістку Міла повідомила за кілька днів до трагедії.

«В одну секунду ми втратили вас... Моя люба і мила дівчинка! Яка ж ви була чудова, світла і добра сім'я. Ви чекали на дитину, і життя тільки починалося", – зазначає вона.

Нагадаємо, російські військові 23 квітня завдали декілька ракетних ударів по Одесі. Один зі снарядів влучив у житловий будинок, внаслідок чого загинули восьмеро людей. Серед жертв – журналістка Валерія Глодан, її тримісячна донька та мати. Загиблій було 27 років.