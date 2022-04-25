  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    В Одесі лунають вибухи

    Поки повітряна тривога не скасована - В Одесі лунають вибухи
    Поки повітряна тривога не скасована
    фото: 048.ua

    Місто надвечір стривожили гучні звуки

    Увечері 25 квітня, приблизно о 21 годині, у соцмережах мешканці Одеси повідомили про те, що в місті чутні вибухи. Таку ж інформацію пишуть і журналісти «Суспільного».

    Нагадаємо, наразі повітряна тривога оголошена практично на всій території України, крім Херсонщини.

    Офіційних коментарів щодо ситуації в місті поки немає.

    Нагадуємо, влада просить не публікувати в мережі фото та відео вибухів.

    Як відомо, вчора над Одесою збили дві російські ракети.

    Раніше, 23 квітня літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря були випущені по Одесі шість ракет. Воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101). А дві ракети вразили військовий об’єкт та дві житлові будинки.

    ДСНС України повідомляє, що в результаті ракетного обстрілу Одеси загинули шість осіб, зазнали поранень 18 людей.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Одесі лунають вибухи