В Одесі лунають вибухи

Поки повітряна тривога не скасована

Місто надвечір стривожили гучні звуки

Увечері 25 квітня, приблизно о 21 годині, у соцмережах мешканці Одеси повідомили про те, що в місті чутні вибухи. Таку ж інформацію пишуть і журналісти «Суспільного».

Нагадаємо, наразі повітряна тривога оголошена практично на всій території України, крім Херсонщини.

Офіційних коментарів щодо ситуації в місті поки немає.

Нагадуємо, влада просить не публікувати в мережі фото та відео вибухів.

Як відомо, вчора над Одесою збили дві російські ракети.

Раніше, 23 квітня літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря були випущені по Одесі шість ракет. Воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101). А дві ракети вразили військовий об’єкт та дві житлові будинки.

ДСНС України повідомляє, що в результаті ракетного обстрілу Одеси загинули шість осіб, зазнали поранень 18 людей.

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