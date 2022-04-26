Ворог активізує повітряну розвідку в Одеській області

Рашисти хочуть посіяти серед одеситів паніку

В Одесі та області минула ніч пройшла без ворожих обстрілів, при цьому війська РФ активізували спроби проводити розвідку регіону з повітря, але зазнають втрат – працює українська протиповітряна оборона. Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Ворог намагається активізувати і проводити інтенсивну повітряну розвідку на території Одеси та Одеського регіону. Але наші сили протиповітряної оборони завдають йому значних втрат», – розповів він.

Спікер обладміністрації звернув увагу, що окупанти, не маючи жодного успіху в наступальних діях на півдні України, зараз сконцентрувалися на проведенні інформаційно-психологічних операцій з метою викликати в одеситів паніку.

Братчук закликав зберігати пильність і не піддаватися на такі атаки.

«Що стосується ситуації навколо так званого Придністров'я, то відзначаються провокаційні дії місцевих колабораціоністів і російських окупантів», – повідомив представник ОВА.

Напередодні Росія знову випустила по Одесі ракети.

Як повідомляв «Главкам», у понеділок, 25 квітня, на території окупованого Придністров’я в Тирасполі, пролунали вибухи. Пізніше було встановлено, що невідомі поцілили із ручних протитанкових гармат у приміщення так званого Міністерства державної безпеки («МГБ»).

Військова розвідка України оприлюднила докази, що провокації в Придністров’ї були підготовлені Росією.

Раніше «Главком» повідомляв, що російські війська в Придністров’ї одягли стрічки з символом «Z» й здійснюють переміщення техніки.

Ще до вибуху в Тирасполі джерела «Главкома» повідомляли про провокації РФ в регіоні.