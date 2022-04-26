  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Ворог активізує повітряну розвідку в Одеській області

    На Одещині&nbsp;працює українська протиповітряна оборона - Ворог активізує повітряну розвідку в Одеській області
    На Одещині працює українська протиповітряна оборона
    фото: РНБО

    Рашисти хочуть посіяти серед одеситів паніку

    В Одесі та області минула ніч пройшла без ворожих обстрілів, при цьому війська РФ активізували спроби проводити розвідку регіону з повітря, але зазнають втрат – працює українська протиповітряна оборона. Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

    «Ворог намагається активізувати і проводити інтенсивну повітряну розвідку на території Одеси та Одеського регіону. Але наші сили протиповітряної оборони завдають йому значних втрат», – розповів він.

    Спікер обладміністрації звернув увагу, що окупанти, не маючи жодного успіху в наступальних діях на півдні України, зараз сконцентрувалися на проведенні інформаційно-психологічних операцій з метою викликати в одеситів паніку.

    Братчук закликав зберігати пильність і не піддаватися на такі атаки.

    «Що стосується ситуації навколо так званого Придністров'я, то відзначаються провокаційні дії місцевих колабораціоністів і російських окупантів», – повідомив представник ОВА.

    Напередодні Росія знову випустила по Одесі ракети.

    Як повідомляв «Главкам», у понеділок, 25 квітня, на території окупованого Придністров’я в Тирасполі, пролунали вибухи. Пізніше було встановлено, що невідомі поцілили із ручних протитанкових гармат у приміщення так званого Міністерства державної безпеки («МГБ»).

    Військова розвідка України оприлюднила докази, що провокації в Придністров’ї були підготовлені Росією.

    Раніше «Главком» повідомляв, що російські війська в Придністров’ї одягли стрічки з символом «Z» й здійснюють переміщення техніки.

    Ще до вибуху в Тирасполі джерела «Главкома» повідомляли про провокації РФ в регіоні.

    Теги: розвідка росія окупанти війна Одещина літак Україна повітря окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ворог активізує повітряну розвідку в Одеській області