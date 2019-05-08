В Одесі значно знизилася захворюваність на ГРВІ та грип



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До уваги одеситів: інформація щодо захворюваності на інфекційні хвороби і санітарно-епідеміологічної ситуації в місті

За інформацією ГУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», рівень захворюваності на кір в Одесі залишається високим. Минулого тижня на кір захворіли 33 одесити, що на 2 випадки менше, ніж попереднього тижня. У числі хворих - 20 дітей і 13 дорослих.

За даними звітних форм лікувально-профілактичних закладів, з початку нинішнього року в Одесі зареєстровано 594 випадки захворювання на кір, з яких 252 - у дітей до 17-ти років. З усіх хворих 91% не мали жодного щеплення від кору.

Вакцини КПК виробництва Бельгії і США проти кору, паротиту та краснухи є у всіх дитячих міських поліклініках Одеси. Також у Центрах первинної медико-санітарної допомоги є вакцина КПК «M-M-R» (США) для імунопрофілактики у контактних по кору дорослих

.

Одеські медики настійно рекомендують усім батькам, чиї діти не щеплені від кору, вакцинувати їх від цього небезпечного інфекційного захворювання, яке викликає важкі ускладнення. Вакцинація від кору в Україні проводиться у 12 місяців і 6 років. Діти повинні бути вакциновані за першої можливості, коли настав час щеплення за календарем - тобто відразу після настання 12-місячного і 6-річного віку.

Захворюваність на гострі кишкові інфекції в Одесі минулого тижня склала 186 випадків, з яких 70,4% - діти.

Рівень захворюваності на ГРВІ та грип в Одесі минулого тижня знизився на 44,6%, порівняно з попереднім тижнем. За тиждень на ГРВІ та грип захворіли 2527 одеситів, з яких 65,1% склали діти у віці до 17-ти років. Захворюваність на грип та ГРВІ в Одесі знаходиться значно нижче за епідпоріг і відповідає сезонному рівню для цієї пори року.