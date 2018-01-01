В Одеській області вандал розгромив могилу заради золота

33-річний житель селища розрив могилу, щоб викрасти золоті прикраси

Поліція у Білгород-Дністровському (Одеська область) затримала чоловіка, який пошкодив могилу на кладовищі в селі Шабо задля наживи. Про це повідомляє місцева поліція. «Співробітники кримінальної поліції встановили особу, яка вчинила даний злочин. Ним виявився 33-річний житель села Шабо, якого раніше притягували до кримінальної



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Фото: поліція

33-річний житель селища розрив могилу, щоб викрасти золоті прикраси

Поліція у Білгород-Дністровському (Одеська область) затримала чоловіка, який пошкодив могилу на кладовищі в селі Шабо задля наживи. Про це повідомляє місцева поліція.

«Співробітники кримінальної поліції встановили особу, яка вчинила даний злочин. Ним виявився 33-річний житель села Шабо, якого раніше притягували до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок. У чоловіка вилучено викрадені речі, і він зізнався в скоєному», – повідомив начальник Білгород-Дністровського відділу поліції Євген Орлов.

Чоловіку повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За злочин підозрюваному загрожує штраф на суму до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.