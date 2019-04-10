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    Продуктові кіоски, «автомагазин» і торговельні ряди: у Києві зносять МАФи (фото)

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    Продуктові кіоски, «автомагазин» і торговельні ряди: у Києві зносять МАФи (фото)
    Фото: Андрій Андрєєв, Facebook

    З початку тижня комунальники проводять демонтажні роботи

    У столиці тривають роботи з демонтажу незаконних тимчасових спорд. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.

    «На Урлівській, 5-а (район Ахматової) демонтували незаконний ларьок, що «зачаївся» у тіні тамтешніх багатоповерхівок. Наступний нелегальний ларьок, справді, вже не «харчовий», а з продажу автозапчастин, прибрали на перетині Чорнобильської та Єфремова. Ще з одним сумнівним «автомагазином» попрощались на Сім’ї Сосніних, 23», - написав він6

    Також на вулиці Гмирі, 1 демонтовано незаконний продуктовий кіоск, а на перетині вулиць Привокзальної та Пасхаліна – частину торговельного ряду.

    Неподалік другий день триває демонтаж ще однієї незаконної тимчасової споруди.

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    Продуктові кіоски, «автомагазин» і торговельні ряди: у Києві зносять МАФи (фото)
    Продуктові кіоски, «автомагазин» і торговельні ряди: у Києві зносять МАФи (фото)
    Продуктові кіоски, «автомагазин» і торговельні ряди: у Києві зносять МАФи (фото)
    Продуктові кіоски, «автомагазин» і торговельні ряди: у Києві зносять МАФи (фото)
    Продуктові кіоски, «автомагазин» і торговельні ряди: у Києві зносять МАФи (фото)
    Продуктові кіоски, «автомагазин» і торговельні ряди: у Києві зносять МАФи (фото)
    Продуктові кіоски, «автомагазин» і торговельні ряди: у Києві зносять МАФи (фото)
    Продуктові кіоски, «автомагазин» і торговельні ряди: у Києві зносять МАФи (фото)
    Продуктові кіоски, «автомагазин» і торговельні ряди: у Києві зносять МАФи (фото)
    Продуктові кіоски, «автомагазин» і торговельні ряди: у Києві зносять МАФи (фото)
    Продуктові кіоски, «автомагазин» і торговельні ряди: у Києві зносять МАФи (фото)
    Продуктові кіоски, «автомагазин» і торговельні ряди: у Києві зносять МАФи (фото)
    Продуктові кіоски, «автомагазин» і торговельні ряди: у Києві зносять МАФи (фото)
    Фото: Андрій Андрєєв, Facebook

    Як повідомлялося, за минулий робочий тиждень (1-5 квітня) у Києві було демонтовано 35 незаконних тимчасових споруд. 

    Нагадаємо, у Києві протягом березня 2019 року комунальниками працівниками було прибрано понад 120 незаконних тимчасових споруд.

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