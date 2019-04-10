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    На Алеї слави в Одесі стартувала Почесна вахта пам'яті

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    На Алеї слави в Одесі стартувала Почесна вахта пам'яті

    До 75-ї річниці визволення Одеси від нацистських окупантів на Алеї Слави пройшли урочистості, присвячені відновленню несення Почесної Вахти Пам'яті 2019 року

    8 квітня 2019 року на Алеї Слави в Центральному парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка відбулася урочиста лінійка, присвячена 75-й річниці визволення міста-героя Одеси від нацистських окупантів і відновлення несення Почесної Вахти Пам'яті у 2019 році.

    У лінійці взяли участь близько 300 учнів закладів загальної середньої освіти міста.

    На заході були присутні: ветерани Другої світової війни і військовослужбовці - учасники бойових дій на Сході України, керівники міста та депутати Одеської міської ради, представники навчальних закладів та громадських організацій.

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    На Алеї слави в Одесі стартувала Почесна вахта пам'яті
    На Алеї слави в Одесі стартувала Почесна вахта пам'яті
    На Алеї слави в Одесі стартувала Почесна вахта пам'яті
    На Алеї слави в Одесі стартувала Почесна вахта пам'яті
    На Алеї слави в Одесі стартувала Почесна вахта пам'яті

    Під час урочистої лінійки представники Почесних варт, визнаних кращими за підсумками несення Почесної Вахти Пам'яті у 2018 році, передали Прапор Посту №1 Почесному караулу Одеського НВК «Гармонія», який першим вступає до Почесної Вахти Пам'яті у 2019 році.

    Урочисто прозвучали слова клятви, і перша зміна заступила на Вахту Пам'яті біля Вічного вогню.

    Представники Почесних варт і гості заходу поклали квіти до пам'ятника Невідомому матросу та могил героїв, похованих на Алеї Слави.

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