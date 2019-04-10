На Алеї слави в Одесі стартувала Почесна вахта пам'яті



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До 75-ї річниці визволення Одеси від нацистських окупантів на Алеї Слави пройшли урочистості, присвячені відновленню несення Почесної Вахти Пам'яті 2019 року

8 квітня 2019 року на Алеї Слави в Центральному парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка відбулася урочиста лінійка, присвячена 75-й річниці визволення міста-героя Одеси від нацистських окупантів і відновлення несення Почесної Вахти Пам'яті у 2019 році.

У лінійці взяли участь близько 300 учнів закладів загальної середньої освіти міста.

На заході були присутні: ветерани Другої світової війни і військовослужбовці - учасники бойових дій на Сході України, керівники міста та депутати Одеської міської ради, представники навчальних закладів та громадських організацій.

Під час урочистої лінійки представники Почесних варт, визнаних кращими за підсумками несення Почесної Вахти Пам'яті у 2018 році, передали Прапор Посту №1 Почесному караулу Одеського НВК «Гармонія», який першим вступає до Почесної Вахти Пам'яті у 2019 році.

Урочисто прозвучали слова клятви, і перша зміна заступила на Вахту Пам'яті біля Вічного вогню.

Представники Почесних варт і гості заходу поклали квіти до пам'ятника Невідомому матросу та могил героїв, похованих на Алеї Слави.