Сьогодні одеситів просять заздалегідь планувати маршрут поїздок



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10 квітня у зв'язку з урочистостями на Алеї Слави та площі Десятого квітня буде тимчасово перекрито рух, а міський транспорт частково змінить маршрут

У зв'язку зі святкуванням 75-ї річниці визволення Одеси від нацистських окупантів вносяться тимчасові зміни в роботу міського громадського транспорту.

10 квітня 2019 року - на період проведення урочистостей - буде тимчасово заборонено паркування автотранспорту і обмежена його рух:

з 07:30 до 10:30 - на Алеї Слави в центральному парку культури і відпочинку ім. Т. Шевченка;

з 09:30 до 12:00 - пл. Десятого квітня: з пр. Шевченка до пл. Десятого квітня і на прилеглих до площі вулицях.

10 квітня 2019 року буде перенесено кінцеві зупинки міських автобусних маршрутів загального користування №№ 203, 233 в район Лідерсовського бульвару ріг вул. Базарній (кінцева зупинка тролейбусного маршруту № 3).

10 квітня 2019 року з 10:00 до 13:00 внесені зміни в роботі таких маршрутів:

Автобусних маршрутів №№ 137, 146, 185, 242:

в напрямку руху до 5 ст. В. Фонтану - від просп. Шевченко на вул. Гагаріна, вул. Сегедське, Фонтанська дор. і далі за маршрутом;

в напрямку руху до залізничного вокзалу - від 5 ст. В. Фонтану по Фонтанській дор. на вул. Сегедське, просп. Гагаріна, просп. Шевченко і далі за маршрутами.

Автобусного маршруту № 115:

в напрямку руху до Аркадії - від просп. Шевченко на просп. Гагаріна до вул. Сегедской (розворот), просп. Гагаріна;

в напрямку руху до сел. Цукровий - від просп. Гагаріна на просп. Шевченко і далі по маршруту.

Автобусного маршруту № 198:

в напрямку руху до Аркадії - від просп. Шевченко на просп. Гагаріна, вул. Сегедське, Фонтанська дор., Вул. Посмітного, вул. Генуезьку, Аркадія;

в напрямку руху залізничного вокзалу - від Аркадії на вул. Генуезьку, вул. Посмітного, Фонтанська дор., Вул. Сегедське, просп. Гагаріна, просп. Шевченко і далі по маршруту.

Автобусного маршруту № 168:

в напрямку руху до Пересипського мосту - від вул. Маршала Говорова на вул. Черняховського, 5 ст. Фонтанської дороги, Фонтанська дор., Вул. Посмітного, вул. Генуезької, Аркадія і далі за маршрутом;

в напрямку руху до вул. Маршала Говорова - від Аркадії на вул. Генуезьку, вул. Посмітного, Фонтанська дор., 5 ст. Фонтанській дор., Вул.Черняхівського, вул. Маршала Говорова і далі по маршруту.

Тролейбусного маршруту № 7:

в напрямку руху до вул. Новосельського - від 5 ст. Фонтанській дор., По Фонтанській дор. на вул. Сегедське, просп. Гагаріна, просп. Шевченко і далі за маршрутом;

в напрямку руху до 5 ст. Фонтанської дороги - від вул. Пироговська на вул. Канатну, вул. Сегедське, Фонтанська дор., 5 ст. Фонтанській дор. і далі по маршруту.

Тролейбусний маршрут № 9:

в напрямку руху до вул. Рішельєвській - від 5 ст. Фонтанської дороги по вул. Фонтанській дор. на вул. Сегедське, просп. Гагаріна, просп. Шевченко і далі за маршрутом;

в напрямку руху до 5 ст. Фонтанської дороги - від вул. Канатній на Італійський бульвар, вул. Середньофонтанська, вул. Пироговську, вул. Канатну, вул. Сегедське, Фонтанська дор., 5 ст. Фонтанській дор. і далі по маршруту.

Тролейбусного маршруту № 5: