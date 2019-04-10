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    Сьогодні одеситів просять заздалегідь планувати маршрут поїздок

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    Сьогодні одеситів просять заздалегідь планувати маршрут поїздок

    10 квітня у зв'язку з урочистостями на Алеї Слави та площі Десятого квітня буде тимчасово перекрито рух, а міський транспорт частково змінить маршрут

    У зв'язку зі святкуванням 75-ї річниці визволення Одеси від нацистських окупантів вносяться тимчасові зміни в роботу міського громадського транспорту.

    10 квітня 2019 року - на період проведення урочистостей - буде тимчасово заборонено паркування автотранспорту і обмежена його рух:

    • з 07:30 до 10:30 - на Алеї Слави в центральному парку культури і відпочинку ім. Т. Шевченка;
    • з 09:30 до 12:00 - пл. Десятого квітня: з пр. Шевченка до пл. Десятого квітня і на прилеглих до площі вулицях.

    10 квітня 2019 року буде перенесено кінцеві зупинки міських автобусних маршрутів загального користування №№ 203, 233 в район Лідерсовського бульвару ріг вул. Базарній (кінцева зупинка тролейбусного маршруту № 3).

    10 квітня 2019 року з 10:00 до 13:00 внесені зміни в роботі таких маршрутів:

    Автобусних маршрутів №№ 137, 146, 185, 242:

    • в напрямку руху до 5 ст. В. Фонтану - від просп. Шевченко на вул. Гагаріна, вул. Сегедське, Фонтанська дор. і далі за маршрутом;
    • в напрямку руху до залізничного вокзалу - від 5 ст. В. Фонтану по Фонтанській дор. на вул. Сегедське, просп. Гагаріна, просп. Шевченко і далі за маршрутами.

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    Автобусного маршруту № 115:

    • в напрямку руху до Аркадії - від просп. Шевченко на просп. Гагаріна до вул. Сегедской (розворот), просп. Гагаріна;
    • в напрямку руху до сел. Цукровий - від просп. Гагаріна на просп. Шевченко і далі по маршруту.

    Автобусного маршруту № 198:

    • в напрямку руху до Аркадії - від просп. Шевченко на просп. Гагаріна, вул. Сегедське, Фонтанська дор., Вул. Посмітного, вул. Генуезьку, Аркадія;
    • в напрямку руху залізничного вокзалу - від Аркадії на вул. Генуезьку, вул. Посмітного, Фонтанська дор., Вул. Сегедське, просп. Гагаріна, просп. Шевченко і далі по маршруту.

    Автобусного маршруту № 168:

    • в напрямку руху до Пересипського мосту - від вул. Маршала Говорова на вул. Черняховського, 5 ст. Фонтанської дороги, Фонтанська дор., Вул. Посмітного, вул. Генуезької, Аркадія і далі за маршрутом;
    • в напрямку руху до вул. Маршала Говорова - від Аркадії на вул. Генуезьку, вул. Посмітного, Фонтанська дор., 5 ст. Фонтанській дор., Вул.Черняхівського, вул. Маршала Говорова і далі по маршруту.

    Тролейбусного маршруту № 7:

    • в напрямку руху до вул. Новосельського - від 5 ст. Фонтанській дор., По Фонтанській дор. на вул. Сегедське, просп. Гагаріна, просп. Шевченко і далі за маршрутом;
    • в напрямку руху до 5 ст. Фонтанської дороги - від вул. Пироговська на вул. Канатну, вул. Сегедське, Фонтанська дор., 5 ст. Фонтанській дор. і далі по маршруту.

    Тролейбусний маршрут № 9:

    • в напрямку руху до вул. Рішельєвській - від 5 ст. Фонтанської дороги по вул. Фонтанській дор. на вул. Сегедське, просп. Гагаріна, просп. Шевченко і далі за маршрутом;
    • в напрямку руху до 5 ст. Фонтанської дороги - від вул. Канатній на Італійський бульвар, вул. Середньофонтанська, вул. Пироговську, вул. Канатну, вул. Сегедське, Фонтанська дор., 5 ст. Фонтанській дор. і далі по маршруту.

    Тролейбусного маршруту № 5:

    • в напрямку руху до вул. Новосельського - від вул. Пироговській на вул. Маріїнську, Італійський бульвар, вул. Канатну і далі по маршруту.
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