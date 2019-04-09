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    Гройсман повідомив, коли уряд розгляне звільнення Степанова

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    <p>Своїм указом Порошенко відсторонив від посади главу Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова</p> - Гройсман повідомив, коли уряд розгляне звільнення Степанова

    Своїм указом Порошенко відсторонив від посади главу Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова

    За словами Гройсмана, звернення від президента про звільнення Максима Степанова надійшло до уряду 9 квітня

    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що до Кабінету міністрів надійшло подання від президента Петра Порошенка на звільнення Максима Степанова з посади голови Одеської обласної державної адміністрації. Уряд його розгляне 10 квітня.

    Про це Гройсман повідомив журналістам під час робочого візиту до Дніпра у вівторок.

    «Звернення від президента надійшло до уряду сьогодні, й уряд його завтра розглядатиме», - сказав прем’єр.

    Нагадаємо, Порошенко відсторонив від посади главу Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова і тимчасово поклав виконання обов'язків голови Одеської ОДА на Сергія Паращенка.

    Сам Степанов повідомив, що йому пропонували написати заяву про звільнення, але він відмовився.

     Читайте також: Голови летять. Порошенко розпочав кадрові чистки 

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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