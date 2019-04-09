Гройсман повідомив, коли уряд розгляне звільнення Степанова



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Своїм указом Порошенко відсторонив від посади главу Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова

За словами Гройсмана, звернення від президента про звільнення Максима Степанова надійшло до уряду 9 квітня

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що до Кабінету міністрів надійшло подання від президента Петра Порошенка на звільнення Максима Степанова з посади голови Одеської обласної державної адміністрації. Уряд його розгляне 10 квітня.

Про це Гройсман повідомив журналістам під час робочого візиту до Дніпра у вівторок.

«Звернення від президента надійшло до уряду сьогодні, й уряд його завтра розглядатиме», - сказав прем’єр.

Нагадаємо, Порошенко відсторонив від посади главу Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова і тимчасово поклав виконання обов'язків голови Одеської ОДА на Сергія Паращенка.

Сам Степанов повідомив, що йому пропонували написати заяву про звільнення, але він відмовився.

Джерело: Інтерфакс-Україна