Гройсман повідомив, коли уряд розгляне звільнення Степанова
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Своїм указом Порошенко відсторонив від посади главу Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова
За словами Гройсмана, звернення від президента про звільнення Максима Степанова надійшло до уряду 9 квітня
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що до Кабінету міністрів надійшло подання від президента Петра Порошенка на звільнення Максима Степанова з посади голови Одеської обласної державної адміністрації. Уряд його розгляне 10 квітня.
Про це Гройсман повідомив журналістам під час робочого візиту до Дніпра у вівторок.
«Звернення від президента надійшло до уряду сьогодні, й уряд його завтра розглядатиме», - сказав прем’єр.
Нагадаємо, Порошенко відсторонив від посади главу Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова і тимчасово поклав виконання обов'язків голови Одеської ОДА на Сергія Паращенка.
Сам Степанов повідомив, що йому пропонували написати заяву про звільнення, але він відмовився.
Джерело: Інтерфакс-Україна