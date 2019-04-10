Одеських педагогів знайомлять з можливостями порталу «Підручник. ua»



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Для педагогів проводять консультації щодо роботи з модулями: «Електронний розклад», «Електронний щоденник» і «Електронний журнал»

З 2 по 11 квітня 2019 року в усіх районах Одеси для педагогів організовані консультаційні зустрічі з питання нових функціональних можливостей проекту «Система електронних інтерактивних підручників «Підручник. ua». Заходи проходять за підтримки департаменту освіти і науки Одеської міської ради.

Розробники проекту «Підручник. ua» провели навчання представників навчальних закладів щодо роботи з новими модулями проекту: «Електронний розклад», «Електронний щоденник » і « Електронний журнал».

Модуль «Електронний розклад» уже впроваджується в закладах загальної середньої освіти міста Одеси. Механізм дозволяє учням, вчителям та батькам, підключеним до системи, бачити розклад у режимі реального часу з усіма змінами та уточненнями.

Модуль «Електронний щоденник» дозволить учням і батькам автоматично отримувати інформацію від учителів. Після його впровадження школярі знатимуть домашнє завдання навіть у разі пропуску уроку, а батьки зможуть контролювати успіхи і оцінки дітей. Модуль «Електронний журнал» спростить контроль успішності і відвідуваності.

Під час консультацій одеським педагогам були надані необхідні алгоритми та практичні поради щодо впровадження нового функціоналу Системи електронних інтерактивних підручників «Підручник. ua» - «Електронний розклад». Також учителів ознайомили з перспективами розвитку проекту та можливостями внесення необхідних змін для вдосконалення системи.

Зустрічі вже пройшли в Київському і Малиновському районах міста. Розробники продовжують проводити консультації щодо роботи на порталі «Підручник. ua».

Проект «Система електронних інтерактивних підручників «Підручник. ua » впроваджується в закладах загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси в рамках міської Програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси з 2016 року.