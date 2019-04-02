У Києві починається прийом дітей до перших класів



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Прийом заяв та документів до перших класів за гарантованим правом та правом вибору проходитиме із 4 квітня до 31 травня

Другий рік поспіль усі першокласники навчаються за єдиним державним стандартом. Під час вступу до школи для 6-річних дітей більше не проводять випробування. Ще два роки тому кожна друга школа у Києві мала право конкурсного відбору, і потрапити до першого класу за принципом наближеного місця проживання було практично неможливо. Про це повідомили у Департаменті освіти і науки КМДА.

Минулого року районні в місті Києві державні адміністрації за кожною початковою школою або початковою ланкою будь-якої гімназії чи ліцею, закріпили територію обслуговування, так званий мікрорайон. Саме діти, які проживають на такій території, як минулого, так і цього року, матимуть гарантоване право на першочергове зарахування.

Ознайомитись із розпорядженнями районних в місті Києві державних адміністрацій про території обслуговування, закріплені за закладами загальної середньої освіти, можна на сторінках Департаменту та районних управлінь освіти, а також на Освітній карті міста Києва.

Також право на першочергове зарахування мають рідні сестри і брати дітей, які вже є учнями/ученицями конкретної школи, діти працівників відповідного закладу загальної середньої освіти та випускники дошкільного підрозділу цієї школи.

У Департаменті освіти і науки наголошують, що прийом заяв та документів до перших класів за гарантованим правом та правом вибору проходитиме із 4 квітня до 31 травня 2019 року.

Якщо у сім’ї є майбутній першокласник, потрібно подати до школи заяву, копію паспорта; копію свідоцтва про народження дитини, оригінал медичної довідки та документ, що підтверджує місце проживання відповідно до Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» від 13 вересня 2017 року № 684.

Для зручності громади Києва та уникнення зайвої бюрократичної тяганини усі школи отримали відомості з реєстру територіальної громади міста Києва, що підтверджують місце проживання потенційних першокласників. Якщо відомості про дитину внесені до реєстру, то ніяких додаткових документів, що засвідчують місце проживання, не потрібно.

У разі, якщо з певних причин особа не зареєстрована за місцем проживання, їй необхідно звернутись до центру надання адміністративних послуг району, та вже наступного дня школа отримає підтвердження про реєстрацію.

Батьки, які мають статус тимчасово переміщених осіб, до пакету вищеперерахованих документів додають витяг із довідки про реєстрацію тимчасово переміщених осіб для підтвердження місця проживання. Зверніть увагу, до школи можна прийти без дитини, щоб подати документи для прийому дитини до першого класу.

Уже 3 червня у школах Києва відбудеться зарахування дітей відповідно до їх гарантованого права, а також дітей, батьки яких обрали заклад, не закріплений за їх територією обслуговування, на вільні місця, у випадку, якщо кількість вільних місць дорівнює або більше кількості заяв на вільні місця.

Якщо кількість поданих заяв більша, ніж кількість вільних місць, зарахування відбудеться за результатами жеребкування, що пройде у період із 5 до 10 червня та згідно з порядком, визначеним педагогічною радою закладу загальної середньої освіти. Зауважимо, що жодних знаннєвих конкурсів та змагань між дітьми не буде.

Із 17 червня у школах Києва продовжиться прийом дітей до перших класів за наявності вільних місць: за місцем проживання – до 1 вересня та впродовж навчального року – у порядку надходження заяв.

Тож із 4 квітня школи столиці чекають на майбутніх першокласників, яких у цьому році за прогнозами буде понад 33 тисячі.