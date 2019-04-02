  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі активісти поскаржилися до СБУ і ГПУ на забудовника Кивана

    • Розсилка
    <p>Відповіді від правоохоронних органів можна буде побачити у відкритому доступі, - обіцяють активісти</p> - В Одесі активісти поскаржилися до СБУ і ГПУ на забудовника Кивана

    Відповіді від правоохоронних органів можна буде побачити у відкритому доступі, - обіцяють активісти

    Сирійського забудовника Аднана Кивана підозрюють у фінансуванні терористів «ДНР» і «ЛНР», - активісти

    Громадська організація «Наше місто - Одеса» направила три запити в правоохоронні органи з вимогою розслідувати діяльність сирійського забудовника Аднана Кивана

    Так, запити в СБУ і Генеральну прокуратуру стосуються ходу розслідування кримінального провадження стосовно Кивана за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу. Його підозрюють у фінансуванні терористів «ДНР» і «ЛНР».

    Провадження було відкрито після обшуків в офісі «Кадорр», що провели співробітники СБУ 16 листопада 2017 року.

    Читайте також

    .jpg_79

    1_40

    Третій запит направлений директору Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області. Активісти вимагали від чиновника перевірити законність будівництва Кивана і дотримання ним будівельних норм.

    2_21

    Відповіді на дані запити будуть розміщені у відкритому доступі.

    Читайте також
    СБУ ДНР ЛНР Одеса активісти розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ