В Одесі активісти поскаржилися до СБУ і ГПУ на забудовника Кивана



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Відповіді від правоохоронних органів можна буде побачити у відкритому доступі, - обіцяють активісти

Сирійського забудовника Аднана Кивана підозрюють у фінансуванні терористів «ДНР» і «ЛНР», - активісти

Громадська організація «Наше місто - Одеса» направила три запити в правоохоронні органи з вимогою розслідувати діяльність сирійського забудовника Аднана Кивана

Так, запити в СБУ і Генеральну прокуратуру стосуються ходу розслідування кримінального провадження стосовно Кивана за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу. Його підозрюють у фінансуванні терористів «ДНР» і «ЛНР».

Провадження було відкрито після обшуків в офісі «Кадорр», що провели співробітники СБУ 16 листопада 2017 року.

Третій запит направлений директору Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області. Активісти вимагали від чиновника перевірити законність будівництва Кивана і дотримання ним будівельних норм.

Відповіді на дані запити будуть розміщені у відкритому доступі.