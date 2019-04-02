На трасі Одеса-Рені сталася смертельна ДТП із трьома авто



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ДТП сталася біля с. Удобне Білгород-Дністровського району Фото: Відділ комунікації поліції в Одеській області

Водій «Мерседес Спринтер», не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з «Форд Транзит»

На трасі Одеса-Рені вранці 2 квітня сталася ДТП з участю двох вантажних автомобілів та маршрутки. Внаслідок аварії один з водіїв загинув на місці, іншого госпіталізовано.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Одеській області.

ДТП сталася біля с. Удобне Білгород-Дністровського району.

«Попередньо встановлено, що у напрямку Одеси рухалися вантажний автомобіль «Форд Транзит» та маршрутка сполученням «Білгород-Дністровський-Одеса» з пасажирами. У зустрічному напрямку рухався вантажний автомобіль «Мерседес Спринтер», водій якого, не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «Форд Транзит», - розповіли в поліції.

Внаслідок аварії водій «Форда» загинув на місці, водія «Мерседеса» із тілесними ушкодженням госпіталізували до лікарні. Маршрутка отримала механічні ушкодження. Пасажири по медичну допомогу не зверталися.

На місці аварії працюють слідчі з розслідування ДТП слідчого управління ГУНП в Одеській області, слідчо-оперативна група Білгород-Дністровського ВП та патрульні. Вирішується питання про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Причину ДТП встановлять слідчі.

Через аварію на ділянці дороги Одеса-Рені в районі с.Удобне Білгород-Дністровського району проїзд транспорту ускладнений.

Нагадаємо, в Тячівському районі Закарпатської області автомобіль, який перевозив бюлетені, потрапив у ДТП.