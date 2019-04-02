У всіх школах столиці відновився навчальний процес



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У школярів Києва закінчилися весняні канікули

У всіх столичних навчальних закладах відновлено навчальний процес. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Із 2 квітня заклади загальної середньої освіти відновили освітній процес після весняних канікул. Наразі всі вони працюють у штатному режимі: призупинень навчального процесу через захворюваність на грип та ГРВІ не зареєстровано», – розповів він.

За його словами, за 13 тиждень 2019 року захворюваність серед школярів знизилася на 14,6% – 2 612 випадків. Загалом зареєстровано 10 422 хворих на грип та ГРВІ. Показник захворюваності на грип та ГРВІ складав 352,4 та є нижчим епідемічного порогу на 58,8%. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року.

«У столиці спостерігається незначне зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 5%, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 6 692 особи (зниження на 7,7%), дорослих – 3 750 осіб (зростання на 0,4%). У структурі захворюваності діти становлять 64%, а на попередньому тижні становили 66%», – розповів Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 13-й тиждень госпіталізовано 153 особи, із них 129 – діти.

Як повідомлялося, у Києві з 4 квітня починається прийом заяв та документів до перших класів за гарантованим правом та правом вибору.