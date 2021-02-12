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    Моряки перекрили трасу Київ-Одеса (фото, відео)

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    Мітингувальники зібралися біля КП &laquo;Дачне&raquo; - Моряки перекрили трасу Київ-Одеса (фото, відео)
    Мітингувальники зібралися біля КП «Дачне»
    фото: Telegram

    Вони вимагають відставки міністра інфраструктури і начальника морської адміністрації

    На трасі Київ-Одеса знову протестують моряки.

    Вони з плакатами ходять по пішохідному переходу, повідомляє Телеграм-канал «Новости Одесса».

    Мітингувальники зібралися біля КП «Дачне». Вони вимагають відставки міністра інфраструктури і начальника морської адміністрації.

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    Моряки перекрили трасу Київ-Одеса (фото, відео)
    Моряки перекрили трасу Київ-Одеса (фото, відео)
    Моряки перекрили трасу Київ-Одеса (фото, відео)

    Протестуючі незважаючи на мороз переходять дорогу по перехідному переходу і скандують: «Ні корупції», «Зеленський брехун», «Реєстр-це фейк».

    Наразі, до мітингувальників приїхав Михайло Саакашвілі.

    Нагадаємо, що це вже друга акція моряків за останній місяць. Понад сто моряків в знак протесту проти корупції в морській галузі, а також багаторазового підвищення цін в системі дипломування та сертифікації фахівців, виходили на подібну акцію 25 січня. Тоді вони також перекрили рух транспорту на трасі.

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    Теги: Одеса протест українські моряки
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