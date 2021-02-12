Моряки перекрили трасу Київ-Одеса (фото, відео)

Вони вимагають відставки міністра інфраструктури і начальника морської адміністрації

На трасі Київ-Одеса знову протестують моряки.

Вони з плакатами ходять по пішохідному переходу, повідомляє Телеграм-канал «Новости Одесса».

Мітингувальники зібралися біля КП «Дачне». Вони вимагають відставки міністра інфраструктури і начальника морської адміністрації.

Протестуючі незважаючи на мороз переходять дорогу по перехідному переходу і скандують: «Ні корупції», «Зеленський брехун», «Реєстр-це фейк».

Наразі, до мітингувальників приїхав Михайло Саакашвілі.

Нагадаємо, що це вже друга акція моряків за останній місяць. Понад сто моряків в знак протесту проти корупції в морській галузі, а також багаторазового підвищення цін в системі дипломування та сертифікації фахівців, виходили на подібну акцію 25 січня. Тоді вони також перекрили рух транспорту на трасі.