Моряки перекрили трасу Київ-Одеса (фото, відео)
Вони вимагають відставки міністра інфраструктури і начальника морської адміністрації
На трасі Київ-Одеса знову протестують моряки.
Вони з плакатами ходять по пішохідному переходу, повідомляє Телеграм-канал «Новости Одесса».
Мітингувальники зібралися біля КП «Дачне». Вони вимагають відставки міністра інфраструктури і начальника морської адміністрації.
Протестуючі незважаючи на мороз переходять дорогу по перехідному переходу і скандують: «Ні корупції», «Зеленський брехун», «Реєстр-це фейк».
Наразі, до мітингувальників приїхав Михайло Саакашвілі.
Українські моряки, врятовані біля Туреччини, розповіли про аварію
Зʼявилося відео загибелі корабля Arvin з українським екіпажем