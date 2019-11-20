У поліції Одеси кадровий голод



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Одеські правоохоронці запрошують охочих приєднуватися до лав поліції

Кадровики главку відвідали навчальні заклади півдня Одещини та ознайомили випускників з тонкощами роботи у правоохоронних органах.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Спілкувалися поліцейські з випускниками шкіл, коледжів та училищ, які переймаються питанням свого майбутнього фаху. З молоддю говорили про умови вступу до Одеського державного університету внутрішніх справ, етапи навчання та про всі переваги служби в поліції.

Зокрема зупинилися на програмі лізингу з придбання житла для поліцейських, яка дає змогу молодим фахівцям мати свою власну квартиру.

Служба в поліції вимагає відповідальності і цілеспрямованості, бажання захищати правопорядок і законність, а це легко зробити лише об’єднавшись. Тому запрошуємо всіх охочих приєднуватися до лав поліції, щоб разом досягати позитивних результатів у роботі.