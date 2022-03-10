10 березня на Сумщині заплановані три «зелені коридори»

Початок «режиму тиші» запланований на 9:00

На 10 березня в Сумській області заплановано три «зелені коридори»: Суми – Полтава, Тростянець – Полтава, Краснопілля – Полтава. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Чиновник повідомив, що місце зборів людей буде оголошено зранку. Початок режиму тиші та рух колон попередньо запланований на 9:00.

Детальний маршрут евакуаційних рейсів виглядає наступним чином:

Суми-Полтава: Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава

Тростянець-Полтава: Тростянець — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава

Краснопілля-Полтава: Краснопілля — Верхня Сироватка — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава

Як повідомлялося раніше, російська авіація знову бомбила житлові квартали близько пів на першу ночі, 10 березня. Є інформація про потрапляння бомби в газогін.