Конгрес США ухвалив виділення Україні та Європі $13,6 млрд

Палата представників Конгресу США проголосувала за екстрену допомогу Україні пізно ввечері у середу за вашингтонським часом

Пакет включає кошти на гуманітарну й економічну допомогу

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про бюджетні витрати на загальну суму $1,5 трлн, який включає, зокрема, екстрену допомогу для України та союзникам на суму $13,6 млрд.

Голосування відбулося пізно ввечері у середу за вашингтонським часом, передає Укрінформ.

Документ, який складається з понад 2,7 тисячі сторінок, був розділений для голосування на дві частини. Першу підтримав 361 конгресмен, другу – 260 законодавців, чого було достатньо для ухвалення законопроєкту в цілому.

Документ визначає фінансування уряду США на решту фінансового року. Він, зокрема, передбачає виділення $13,6 млрд для допомоги Україні та союзникам у Європі, а також на інші заходи для реагування на російську агресію. Пакет включає кошти на гуманітарну й економічну допомогу, а також на посилення оборонних спроможностей України й союзників США у країнах Балтії та Центральної і Східної Європи.

Раніше повідомлялося, що лідери Конгресу в середу досягли двопартійної домовленості щодо збільшення до $13,6 млрд допомоги Україні та європейським союзникам.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд 9 березня вирішив схвалити термінову допомогу Україні. Мовиться про пакет екстреного фінансування на $1,4 млрд.

Також Світовий банк готує для України пакет допомоги у $3 млрд на найближчі місяці.