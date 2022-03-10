  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Конгрес США ухвалив виділення Україні та Європі $13,6 млрд

    Палата представників Конгресу США проголосувала за екстрену допомогу Україні&nbsp;пізно ввечері у середу за вашингтонським часом - Конгрес США ухвалив виділення Україні та Європі $13,6 млрд
    Палата представників Конгресу США проголосувала за екстрену допомогу Україні пізно ввечері у середу за вашингтонським часом

    Пакет включає кошти на гуманітарну й економічну допомогу

    Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про бюджетні витрати на загальну суму $1,5 трлн, який включає, зокрема, екстрену допомогу для України та союзникам на суму $13,6 млрд.

    Голосування відбулося пізно ввечері у середу за вашингтонським часом, передає Укрінформ.

    Документ, який складається з понад 2,7 тисячі сторінок, був розділений для голосування на дві частини. Першу підтримав 361 конгресмен, другу – 260 законодавців, чого було достатньо для ухвалення законопроєкту в цілому.

    Документ визначає фінансування уряду США на решту фінансового року. Він, зокрема, передбачає виділення $13,6 млрд для допомоги Україні та союзникам у Європі, а також на інші заходи для реагування на російську агресію. Пакет включає кошти на гуманітарну й економічну допомогу, а також на посилення оборонних спроможностей України й союзників США у країнах Балтії та Центральної і Східної Європи.

    Раніше повідомлялося, що лідери Конгресу в середу досягли двопартійної домовленості щодо збільшення до $13,6 млрд допомоги Україні та європейським союзникам.

    Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд 9 березня вирішив схвалити термінову допомогу Україні. Мовиться про пакет екстреного фінансування на $1,4 млрд.

    Також Світовий банк готує для України пакет допомоги у $3 млрд на найближчі місяці.

    Теги: Росія США війна фінансування Україна #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Конгрес США ухвалив виділення Україні та Європі $13,6 млрд