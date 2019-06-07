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    З початком курортного сезону в Южному розпочала роботу туристична поліція

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    З початком курортного сезону в Южному розпочала роботу туристична поліція

    Завданням туристичної поліції є забезпечення безпеки гостей й жителів міста та оперативне реагування на повідомлення про правопорушення

    Станція туристичної поліції знаходиться на території парку «Приморський» - у місці, де розташована велика кількість розважальних закладів та проводить час багато відпочиваючих.

    Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

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    З початком курортного сезону в Южному розпочала роботу туристична поліція
    З початком курортного сезону в Южному розпочала роботу туристична поліція
    З початком курортного сезону в Южному розпочала роботу туристична поліція

    Поліцейські цілодобово нестимуть службу пішими та велопатрулями на території пляжно-паркової зони.


    «Групи поліцейських працюватимуть цілодобово з 1 червня до 30 вересня, - розповів начальник Южненського відділення поліції Вадим Парфентьєв. - Їх головними завданнями є забезпечення безпеки гостей і жителів міста та оперативне реагування на повідомлення про правопорушення».

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