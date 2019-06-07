На Одещині СБУ знайшла в дитячому велосипеді 4,5 тисячі таблеток екстазі



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СБУ блокувала контрабанду великої партії екстазі в Україну Фото: СБУ

Орієнтовна вартість вилучених психотропів на «чорному ринку» становить понад мільйон триста тисяч гривень.

На Одещині співробітники СБУ запобігли контрабанді 4,5 тис. таблеток екстазі на суму 1,3 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що громадянин однієї з зарубіжних країн – мешканець Одеської області намагався налагодити механізм контрабандного надходження екстазі з-за кордону для продажу. З метою отримання «товару» зловмисник використовував приватних перевізників.

Одержану «продукцію» наркоділок планував реалізовувати на території регіону. Під час перевірки на одному з пунктів пропуску державного кордону правоохоронці виявили у фігуранта провадження чотири з половиною тисячі пігулок екстазі, які були приховані в дитячому велосипеді.

Орієнтовна вартість вилучених психотропів на «чорному ринку» становить понад мільйон триста тисяч гривень.

Правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 305 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб причетних до правопорушення.

Заходи з викриття та блокування незаконної діяльності проводились під процесуальним керівництвом прокуратури.