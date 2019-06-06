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    В зоні операції Об'єднаних сил чоловік з гранатою влаштував вибух

    • Розсилка
    В зоні операції Об'єднаних сил чоловік з гранатою влаштував вибух

    Від отриманих травм чоловік загинув на місці, а жінка отримала численні осколкові поранення

    В районі проведення операції Об'єднаних сил поліція проводить перевірку щодо факту вибуху, внаслідок якого загинув чоловік та поранено жінку.

    Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

    Вибух стався 5 червня на вулиці Щорса в селі Троїцьке.

    «Під час проведення огляду місця події та першочергових слідчо-оперативних дій співробітниками слідчо-оперативної групи встановлено, що 48-річний місцевий мешканець прийшов до своєї 54-річної колишньої співмешканки. Зайшовши до літньої кухні з гранатою в руках, чоловік висмикнув чеку, внаслідок чого стався вибух», - повідомили в штабі ООС.

    Зазначається, що від отриманих травм чоловік загинув на місці, а жінка отримала численні осколкові поранення, з якими була госпіталізована до районної лікарні.

    Поліцейські проводять подальшу перевірку усіх обставин події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації даної події.

    Раніше повідомлялося, що в окупованій Горлівці під час обстрілу бойовиків поранення отримали жінка та дитина.

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