За незаконне зберігання боєприпасів одеситові загрожує до семи років позбавлення волі



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За місцем мешкання 22-річного чоловіка працівники поліції виявили та вилучили більше пів сотні набоїв

Санкціонований обшук за місцем мешкання місцевого жителя співробітники відділу кримінальної поліції Суворовського ВП провели в рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Зі слів правопорушника, виявлені набої він знайшов близько пів року тому та зберігав їх вдома без будь-якої мети.

Наразі вилучене направлено на експертизу, за результатами якої буде вирішуватись питання про притягнення одесита до відповідальності.

Слідство триває.