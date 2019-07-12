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    За незаконне зберігання боєприпасів одеситові загрожує до семи років позбавлення волі

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    За незаконне зберігання боєприпасів одеситові загрожує до семи років позбавлення волі

    За місцем мешкання 22-річного чоловіка працівники поліції виявили та вилучили більше пів сотні набоїв

    Санкціонований обшук за місцем мешкання   місцевого  жителя співробітники відділу кримінальної поліції Суворовського ВП провели в рамках розпочатого кримінального провадження  за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. 

    Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Зі слів правопорушника, виявлені набої він знайшов близько пів року тому та зберігав їх вдома без будь-якої мети.

    Наразі вилучене направлено на експертизу, за результатами якої буде вирішуватись питання про притягнення одесита до відповідальності.

    Слідство триває.

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