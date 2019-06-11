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    На Вінниччині за добу дістали двох потопельників

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    На Вінниччині за добу дістали двох потопельників

    Трагичны новини з Вінницької області

    В Оратівському районі протягом доби стались дві трагедії – там одразу втопилось двоє молодих чоловіків. Зазначимо, що це один з найменших районів Вінниччини.

    У Вінницькій області, 9 і 10 червня в Оратівському районі на Вінниччині протягом втопилося одразу двоє людей. Обидві трагедії сталися надвечір. Так 9 червня 29-річний житель села Кошлани пішов купатися на місцевий ставок і не повернувся. Його тіло підняли з дна наступного дня.

    Тоді ж у селі Фронтівка водолази з місцевого ставка дістали тіло ще одного потопельника – 27-річного чоловіка.

    Поліція з’ясовує причину загибелі людей на воді. Є такий неофіційний закон парних випадків. Мабуть, це той випадок, коли можна про нього згадати.

    Джерело: naparise.com

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