На Вінниччині за добу дістали двох потопельників



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Трагичны новини з Вінницької області

В Оратівському районі протягом доби стались дві трагедії – там одразу втопилось двоє молодих чоловіків. Зазначимо, що це один з найменших районів Вінниччини.

У Вінницькій області, 9 і 10 червня в Оратівському районі на Вінниччині протягом втопилося одразу двоє людей. Обидві трагедії сталися надвечір. Так 9 червня 29-річний житель села Кошлани пішов купатися на місцевий ставок і не повернувся. Його тіло підняли з дна наступного дня.

Тоді ж у селі Фронтівка водолази з місцевого ставка дістали тіло ще одного потопельника – 27-річного чоловіка.

Поліція з’ясовує причину загибелі людей на воді. Є такий неофіційний закон парних випадків. Мабуть, це той випадок, коли можна про нього згадати.

Джерело: naparise.com