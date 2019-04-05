Жителі Роздільнянського району долучилися до місячника добровільної здачі зброї



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Протягом декількох днів до місцевого відділу поліції здано дві одиниці зброї

Мешканець м. Роздільна приніс до відділу поліції свою стареньку рушницю ІЖ-17 та вказав, що вона є непридатною для стрільби. Зброя підлягає знищенню у встановленому порядку.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Ще один чоловік звернувся до правоохоронців з приводу перереєстрації на своє ім’я мисливської рушниці ТОЗ-34Р. Зі слів заявника, вона залишилася йому у спадок від дідуся. Після оформлення відповідних документів чоловік матиме змогу користуватися зброєю на законних підставах.

Нагадуємо, що громадяни, які добровільно здадуть до поліції зброю, боєприпаси, вибухові речовини та спеціальні засоби, звільняються від кримінальної відповідальності, передбаченої статтею 263 Кримінального кодексу України.