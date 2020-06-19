Труханов відкрив велопішохідну естакаду в Одесі (фото)



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На час будівництва міська влада не закривала популярний пляж на 10-й станції Великого Фонтану

19 червня в Одесі урочисто відкрили велопішохідну естакаду на 10 станції Великого Фонтану. На відкритті був присутній мер Одеси Геннадій Труханов, який подякував усім причетним до створення естакади.

Незважаючи на гадану легкість, побудована естакада – це складна інженерна та архітектурна споруда, особливо враховуючи специфіку місцевості. Саме тому роботи почалися з проведення масштабних укріплювальних і протизсувних робіт. Протягом двох років будівельники вдень і вночі зводили цю конструкцію.

«Все, що ми робимо – для Одеси і одеситів. Ми взялися за ту роботу, яку не робили десятиліттями – благоустрій траси здоров'я. Ми облаштували пішохідні доріжки, встановили освітлення, встановили туалети. З самого початку ми розуміли, що будівництво естакади – дуже амбітний проект. Як мінімум тому, що на середній терасі ніколи не було велопішохідної зони, виконаної в такій якості. Але ми взялися за нього й успішно реалізували», - сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

На час будівництва міська влада не закривала популярний пляж на 10-й станції Великого Фонтану: одеситам і гостям міста був забезпечений безперешкодний доступ до моря.

«Ми не зупиняємося на досягнутому, роботи будуть продовжені. Ми хочемо, щоб одеська Траса здоров'я стала місцем об'єднання спортсменів з усієї України», - підкреслив Геннадій Труханов.

Джерело: Українські новини