Прибирання екопарку «Осокорки»: сміття вивозили 30-тонними вантажівками (фото)



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На території парку було, зокрема, будівельне сміття та залишки виробництв Фото: Дарницька РДА

Було прибрано сотні тонн сміття, що накопичувалося на території парку роками

Навесні цього року розпочалося прибирання на околицях луків, що межують зі станцією теплопостачання «Позняки».

Всю весну та початок літа активісти екопарку «Осокорки» за підтримки працівників відділу контролю за благоустроєм та охорони навколишнього природного середовища Дарницької райдержадміністрації вручну збирали та пакували в сміттєві пакети мотлох та сміття. Про це повідомляє пресслужба Дарницької райдержадміністрації.

Великогабаритне, будівельне сміття та залишки виробництв - прибирала важка техніка, залучена посадовцями РДА.

Було прибрано сотні тонн сміття, яке накопичувалося тут роками, а також нові осередки побутового та будівельного сміття, які з’являються знову і знову.

Тридцятитонні автівки, заповнені вщент, безперервно вивозили сміття. Сьогодні вже видно результати спільної роботи.

Як повідомлялося, у столичних парках розпочали встановлення контейнерів для роздільного збору відходів.