В Аккерманській фортеці концерт класичної музики зібрав майже півтори тисячі слухачів



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На концерт зібралися шанувальників класичної музики

Майже півтори тисячі мешканців Одеської області насолодилися класичною музикою в Аккерманській фортеці. Під час оpen-air концерту народний артист Олексій Ботвінов разом із камерним оркестром Одеської філармонії виконали популярні твори Моцарта, Скорика та Рахманінова.

«Аккерманська фортеця – місце, в якому приємно зібрати шанувальників класичної музики зі всієї Одеської області. Ми прагнули, аби проект Odessa Classics охопив концертні майданчики не лише Одеси, а і районів нашої області. Концерт просто неба справді відрізняється натхненною атмосферою та дає змогу відчути єдність з усіма поціновувачами виступів талановитих музик», — підкреслила начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації Олена Олійник.

Зазначимо, концерт класичної музики організовано за підтримки Одеської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, з 1 по 10 червня в Одеській області проходив IV Міжнародний музичний фестиваль Odessa Classics. За десять днів його відвідали більше 20 тисяч людей. Під час фестивалю, зокрема, вперше в Україні виступив Берлінський камерний оркестр.