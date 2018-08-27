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    В Аккерманській фортеці концерт класичної музики зібрав майже півтори тисячі слухачів

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    В Аккерманській фортеці концерт класичної музики зібрав майже півтори тисячі слухачів

    На концерт зібралися шанувальників класичної музики

    Майже півтори тисячі мешканців Одеської області насолодилися класичною музикою в Аккерманській фортеці. Під час оpen-air концерту народний артист Олексій Ботвінов разом із камерним оркестром Одеської філармонії виконали популярні твори Моцарта, Скорика та Рахманінова. 

    «Аккерманська фортеця – місце, в якому приємно зібрати шанувальників класичної музики зі всієї Одеської області. Ми прагнули, аби проект Odessa Classics охопив концертні майданчики не лише Одеси, а і районів нашої області. Концерт просто неба справді відрізняється натхненною атмосферою та дає змогу відчути єдність з усіма поціновувачами виступів талановитих музик», — підкреслила начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації Олена Олійник. 

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    В Аккерманській фортеці концерт класичної музики зібрав майже півтори тисячі слухачів
    В Аккерманській фортеці концерт класичної музики зібрав майже півтори тисячі слухачів
    В Аккерманській фортеці концерт класичної музики зібрав майже півтори тисячі слухачів
    В Аккерманській фортеці концерт класичної музики зібрав майже півтори тисячі слухачів
    В Аккерманській фортеці концерт класичної музики зібрав майже півтори тисячі слухачів
    В Аккерманській фортеці концерт класичної музики зібрав майже півтори тисячі слухачів
    В Аккерманській фортеці концерт класичної музики зібрав майже півтори тисячі слухачів
    В Аккерманській фортеці концерт класичної музики зібрав майже півтори тисячі слухачів
    В Аккерманській фортеці концерт класичної музики зібрав майже півтори тисячі слухачів

    Зазначимо, концерт класичної музики організовано за підтримки Одеської обласної державної адміністрації. 

    Нагадаємо, з 1 по 10 червня в Одеській області проходив IV Міжнародний музичний фестиваль Odessa Classics. За десять днів його відвідали більше 20 тисяч людей. Під час фестивалю, зокрема, вперше в Україні виступив Берлінський камерний оркестр.
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