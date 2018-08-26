Поліція не виявила слідів підпалу виноградників французького винороба на Одещині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Нацполіція Виноградник Крістофа Лакарена

В поліції заявили, що кущі винограду «не пошкоджені»

Одеські правоохоронці оглянули місце пожежі на виноградниках Крістофа Лакарена та не виявили сторонніх предметів, паливно-мастильних або легкозаймистих речовин.

Про це йдеться у повідомленні поліції.

«25 серпня до Білгород-Дністровського відділу поліції звернувся житель с.Шабо із заявою про те, напередодні ввечері невідомі нібито підпалили його виноградник. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Під час огляду встановлено, що територія, на якій сталася пожежа, перебуває за межами населеного пункту, зовні схожа на покинуті виноградники та поросла сухою травою, яка в деяких місцях вигоріла», - заявили у поліції.

Також правоохоронці зазначили, що кущі винограду «не пошкоджені».

«Подію зареєстровано у встановленому законом порядку. Триває перевірка», - зазначили у Нацполіції.

Нагадаємо, раніше французький інвестор Крістоф Лакарен заявив, що пізно ввечері 24 серпня невідомі підпалили його виноградники на Одещині.

За його словами, вогнем було знищено 20 га виноградників. Винороб також опублікував фото пожежі.