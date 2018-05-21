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    Жорстокі бої в Одесі. Фоторепортаж з лицарського турніру

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    Жорстокі бої в Одесі. Фоторепортаж з лицарського турніру

    З п'ятниці по неділю в парку Шевченка проходив черговий середньовічний фестиваль «Порохова Вежа», головною родзинкою якого стали жорстокі сутички одягнених в зброю лицарів.

    Глядачі захоплювалися професійними спортивними змаганнями по середньовічному бою між бійцями з різних міст України та зарубіжжя, а найбільш сміливі підлітки із завмиранням серця прагнули відчути дух Середньовіччя на уроках майстрів бою на мечах.

    Бої проходили в різних форматах - двобої, групові бої «п'ять на п'ять» і «десять на десять».

    Більш дорослих відвідувачів цікавила середньовічна кухня, з якої вони знайомилися в тавернах, наповнених різноманітною їжею і напоями, приготованими за старовинними технологіями на відкритому вогні. Багато бажаючих спостерігалося в лучно тире, а також на ремісничих ярмарках, де були представлені і кузня, і корчма, і лавки народних умільців, де на дотик можна спробувати будь-який ремесло. Традиційно, одеситки і гості міста не могли залишитися байдужими до антуражності фотосесій в середньовічних костюмах.

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    Жорстокі бої в Одесі. Фоторепортаж з лицарського турніру
    Жорстокі бої в Одесі. Фоторепортаж з лицарського турніру
    Жорстокі бої в Одесі. Фоторепортаж з лицарського турніру
    Жорстокі бої в Одесі. Фоторепортаж з лицарського турніру
    Жорстокі бої в Одесі. Фоторепортаж з лицарського турніру
    Жорстокі бої в Одесі. Фоторепортаж з лицарського турніру
    Жорстокі бої в Одесі. Фоторепортаж з лицарського турніру
    Жорстокі бої в Одесі. Фоторепортаж з лицарського турніру
    Жорстокі бої в Одесі. Фоторепортаж з лицарського турніру
    Жорстокі бої в Одесі. Фоторепортаж з лицарського турніру
    Жорстокі бої в Одесі. Фоторепортаж з лицарського турніру

    Музична частина фестивалю включала рок-фестиваль за участю понад 20 одеських рок-колективів, театралізовані вистави, колоритні і загадкові середньовічні танці і зачаровує фаєр-шоу.

    Джерело: Южный курьер

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