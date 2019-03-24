«Нам подобається тут жити»: прогулянка по фавелях Одеського іподрому (фоторепортаж)



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Замість каналізації - вигрібні ями, вдома вони опалюють новорічними ялинками, а більшість будівель зібрані буквально з того, що було під рукою

Прогулялися по нетрах одеського іподрому, які знаходяться на 4 станції Великого Фонтану.

При вході в імпровізований район в самому центрі Великого Фонтану ми зустрічаємо перших жителів - батько з сином років шести прибирають свій двір. Кажуть, більшість з місцевих жителів - співробітники іподрому. Журналістам тут не раді. Якщо людей звідси виженуть, йти їм просто нікуди.

«У іподрому є юрист, все зйомки повинні вирішуватися через нього. Ми так давно живемо і нікого не чіпаємо, ось і ви нас не чіпайте. Всі ми люди прості, так чи інакше пов'язані з іподромом. Нам треба було десь жити. Нам дали цю територію ми і живемо. Кожен зробив будинок з чого міг», - розповів один з жителів.

Багато з жителів фавелів іподрому живуть тут близько 50 років. У невеликих халупках легко можна дізнатися і старі кінські вози, і двері, віднесені зі звалища. В одному дворі ми помітили візок із супермаркету, біля іншого - склад новорічних сосен і ялин - альтернатива дров, адже опалення в будинках немає.

«Йдіть звідси. Що ви тут забули з фотоапаратом? Це що цирк? Це наші будинки. Після ваших матеріалів нас можуть звідси вигнати, а ми хочемо тут жити. Нам іти просто нікуди. Дайте вже тут дожити і вмерти спокійно», - емоційно вигукнула одна з жінок. Далі пішла нецензурна лайка і двері зачинилися.

Ця територія належить Одеському іподрому. Все почалося з того, що під житло людям віддали стару конюшню. Тепер це центральна будівля «Одеського Шанхая». У більшості будинків практично повністю відсутні комунікації. Так, замість каналізації люди використовують звичайні вигрібні ями. Водопостачання тут провели лише кілька років тому.

«А ви що на Молдаванці ніколи не були? Там ще все гірше. Нормально ми тут живемо і ніяка цей не стайня, а звичайний житловий будинок», - сказала дівчина, яка виходила з колишньої конюшні.

Асфальт тут теж відсутній. Між будинками люди постелили звичайні килими. Правда, поруч з халупки потихеньку зростають будинки міцніше. Чи розуміють люди, що живуть вони тут на «пташиних» правах, і в будь-яку хвилину їх можуть звідси «попросити». По інший бік іподрому вже щосили зносять старі будинки, - там кипить будівництво. Скоро на колишній території іподрому виросте висотка.

Але йти жителям нетрів нікуди і вони щиро сподіваються що «Одеський Шанхай» проживе ще багато років.

Джерело: usionline.com