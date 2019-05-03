Рейд по вулицях нічного міста: більше 20 одеситок було затримано за надання інтимних послуг



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Жінок було притягнуто адміністративної відповідальності

«Жрицям кохання» загрожує покарання у вигляді штрафу у розмірі від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

В ході відпрацювання працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУНП в Одеській області спільно з патрульними поліцейськими викрили двадцять три громадянки, які на центральних вулицях міста надавали послуги інтимного характеру за грошову винагороду.

Серед «нічних метеликів» - одеситки та жительки інших регіонів України віком від 19-ти до 35-ти років. Основною причиною своєї протиправної діяльності порушниці називають тяжке матеріальне становище, відсутність коштів на утримання дітей та неможливість працевлаштування.

Відносно жінок складені протоколи за ст. 181-1 (заняття проституцією) Кодексу України про адміністративні правопорушення та проведено профілактичні бесіди щодо недопущення аналогічних порушень у подальшому.

Заходи з попередження проституції та документування осіб, які надають інтимні послуги за матеріальну винагороду, вживатимуться працівниками поліції й надалі.