Український низькопідлоговий трамвай сертифікують у Європі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трамвай Татра-Юг

Виробник трамваю заявив, що його проектування здійснювалось виходячи з європейських стандартів

Новий трамвайний вагон компанії «Татра-Юг» зі 100% низьким рівнем підлоги, концепт якого був представлений на InnoTrans 2018, пройде європейську сертифікацію. Про це в ході найбільшої в світі залізничної виставки розповіли ЦТС на стенді української компанії.

На виставці в Берліні була досягнута відповідна домовленість про сертифікацію моделі на ринку Європейського Союзу, уточнили в «Татра-Юг».

«Ми спочатку проектували вагон таким чином, щоб він відповідав усім європейським стандартам і задовольняв потреби європейських міст», - прокоментував генеральний директор підприємства Анатолій Кердівара.

В цілому, говорячи про підсумки виставки, в компанії відзначили, що новий трамвай викликав інтерес з боку багатьох замовників, і були отримані запрошення на участь відразу в декількох міжнародних тендерах.

Нагадаємо, що ескіз нової машини «Татра-Юг» показала напередодні InnoTrans 2018. Трамвай модульного типу К-1Т206, розроблений конструкторами підприємства, буде оснащений поворотними візками. «Особливістю цієї моделі буде можливість створити трамвай, як конструктор, під кожного клієнта, наприклад, по довжині, або інтер'єру, завдяки гнучкості в дизайнерських рішеннях», - розповів в Берліні головний конструктор компанії.

Відзначимо, що на початку поточного року в «Татра-Юг» вже заявляли, що подумують про налагодження виробництва своїх трамваїв за межами України, оскільки українські замовники віддають перевагу ремонтувати стару техніку, або замовляти комунальний транспорт з Польші, Чехії, Білорусі та інших сусідніх держав. Таким чином, внутрішній ринок не забезпечує замовленнями підприємство.