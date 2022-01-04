В Одесі триває новорічний курортний сезон

Одесити влаштували паломництво на узбережжі

Одесити після новорічних святкувань масово потягнулися до моря: на під'їздах до води спостерігаються затори, а на зимових пляжах – яблуку ніде впасти.

До містян долучилися і гості Одеси, які обрали новорічний відпочинок саме на морському курорті.

Море вабить до себе шумом хвиль, криком чайок та незвичним смарагдовим кольором, який можна спостерігати лише за низької температури. А ще, своїм лікувальним повітрям, яке добряче бадьорить після святкових посиденьок.

«Традиція... Ми любимо дихати повітрям, годувати чайок, – розповідає місцева жителька і припускає, - всі хочуть, напевно, не лежати на дивані, а таки прогулятися».

Навіть улюблена книжка, прочитана біля моря, сприймається по іншому. «Дуже навіть добре читається, особливо якщо у вас хороша фантазія, можна і уявити, ніби сам собі фільм створюєш», – ділиться інша одеситка.

Прогулянка свіжим повітрям наганяє неабиякий апетит. І тут винахідливі власники кав'ярень на березі заманюють до себе відпочивальників смачними наїдками, які готують просто на відкритому вогні.

«Зараз, ось, пішла юшка, шурпа, рідкі страви. Люди наїлися святкової їжі і хочеться чогось такого... Супчик, курячий бульйон теж дуже беруть діткам», – розповідає кухар Павло Туз.

Ангеліна Андрющенко приїхала до Одеси з Кривого Рогу і вже третій день не може надихатися місцевим повітрям. «Тут таке свіже повітря. Ми одразу приїхали, пішли до води і нам легень після Кривого Рогу не вистачає, щоб надихаються цим свіжим повітрям», – каже дівчина.

Гості забронювали номери ще задовго до новорічних свят, кажуть готельєри, і не прогадали, адже гарному відпочинку посприяла тепла погода.

«Якщо раніше люди бронювали саме на Новий рік, то зараз, останні два роки, люди бронюють перше, друге і третє січня. У нас вчора люди попросили навіть поставити шезлонги, тому що був такий сонячний день», – розповідає власник готелю Володимир Осадчук.

Тепла погода пануватиме в Одесі майже до кінця тижня. Інколи температура підніматиметься аж до +10 градусів за Цельсієм, тож і в одеситів, і в гостей міста є ще шанс насолодитися прогулянками морським узбережжям.

Джерело: ТСН