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    В Одесі триває новорічний курортний сезон

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    В Одесі триває новорічний курортний сезон

    Одесити влаштували паломництво на узбережжі

    Одесити після новорічних святкувань масово потягнулися до моря: на під'їздах до води спостерігаються затори, а на зимових пляжах – яблуку ніде впасти.

    До містян долучилися і гості Одеси, які обрали новорічний відпочинок саме на морському курорті.

    Море вабить до себе шумом хвиль, криком чайок та незвичним смарагдовим кольором, який можна спостерігати лише за низької температури. А ще, своїм лікувальним повітрям, яке добряче бадьорить після святкових посиденьок.

    «Традиція... Ми любимо дихати повітрям, годувати чайок, – розповідає місцева жителька і припускає, - всі хочуть, напевно, не лежати на дивані, а таки прогулятися».

    Навіть улюблена книжка, прочитана біля моря, сприймається по іншому. «Дуже навіть добре читається, особливо якщо у вас хороша фантазія, можна і уявити, ніби сам собі фільм створюєш», – ділиться інша одеситка.

    Прогулянка свіжим повітрям наганяє неабиякий апетит. І тут винахідливі власники кав'ярень на березі заманюють до себе відпочивальників смачними наїдками, які готують просто на відкритому вогні.

    «Зараз, ось, пішла юшка, шурпа, рідкі страви. Люди наїлися святкової їжі і хочеться чогось такого... Супчик, курячий бульйон теж дуже беруть діткам», – розповідає кухар Павло Туз.

    Ангеліна Андрющенко приїхала до Одеси з Кривого Рогу і вже третій день не може надихатися місцевим повітрям. «Тут таке свіже повітря. Ми одразу приїхали, пішли до води і нам легень після Кривого Рогу не вистачає, щоб надихаються цим свіжим повітрям», – каже дівчина.

    Гості забронювали номери ще задовго до новорічних свят, кажуть готельєри, і не прогадали, адже гарному відпочинку посприяла тепла погода.

    «Якщо раніше люди бронювали саме на Новий рік, то зараз, останні два роки, люди бронюють перше, друге і третє січня. У нас вчора люди попросили навіть поставити шезлонги, тому що був такий сонячний день», – розповідає власник готелю Володимир Осадчук.

    Тепла погода пануватиме в Одесі майже до кінця тижня. Інколи температура підніматиметься аж до +10 градусів за Цельсієм, тож і в одеситів, і в гостей міста є ще шанс насолодитися прогулянками морським узбережжям.

    Джерело: ТСН

    Теги: Одеса відпочинок одесити море
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    В Одесі триває новорічний курортний сезон