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    Нові вимоги до стажу та формула розрахунку пенсії: що важливо знати у 2022 році

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    З 1 січня встановлено нові принципи нарахування пенсії жінкам, які виходять на заслужений відпочинок - Нові вимоги до стажу та формула розрахунку пенсії: що важливо знати у 2022 році
    З 1 січня встановлено нові принципи нарахування пенсії жінкам, які виходять на заслужений відпочинок
    фото: news.dtkt.ua

    Для всіх, хто збирається оформляти пенсію у 2022 році, запроваджуються нові вимоги до страхового стажу

    У 2022 році пенсіонерам обіцяють 12 послідовних підвищень виплат із охопленням найчисленніших категорій. Підвищать пенсії за віком, пенсії за втратою годувальника, соціальні пенсії, пенсії 70-річним та базовий пенсійний мінімум.

    З 1 січня пенсії підвищать людям з інвалідністю через Чорнобильську катастрофу. Виплати становитимуть від 7 тис. до 14,6 тис. грн (залежно від групи інвалідності).

    Також з 1 січня зростуть пенсії в зв'язку з втратою годувальника сім'ям військовослужбовців, які загинули в зоні АТО/ООС. Особам, які перебували на утриманні військовослужбовця, виплачуватимуть мінімум 7800 грн.

    Крім того, з 1 січня встановлено нові принципи нарахування пенсії жінкам, які виходять на заслужений відпочинок. Жінки 1962 року народження після того, як їм виповниться 60 років, можуть розраховувати на коефіцієнт 9% до пенсії.

    Для всіх, хто збирається оформляти пенсію у 2022 році, запроваджуються нові вимоги до страхового стажу.

    • у 60 років вийти на пенсію зможуть особи із 29-річним стажем;
    • у 63 роки для пенсії необхідно мати 19−29 років стажу;
    • у 65 років — 15−19 років стажу.

    У цілому формула розрахунку пенсії залишається незмінною. Величина виплати залежить від зарплати за три останні роки, від стажу та величини сплачуваних страхових внесків.

    Відповідно до закону про пенсійне забезпечення в Україні, пенсія розраховується за формулою:

    • Пенсія = зарплата x коефіцієнт страхового стажу.
    • Коефіцієнт = (сума місяців стажу x 1%)/(100% x 12).

    Зарплата = середня зарплата в Україні за три роки (сума коефіцієнтів зарплати / страховий стаж за місяці, враховані для визначення коефіцієнта зарплати).

    Таким чином, формулу можна спростити до вигляду:

    • Пенсія = середня зарплата за три роки x (своя зарплата/середня зарплата) x стаж у роках x 1%.
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    Джерело: Факти

    Теги: пенсіонери зарплата відпочинок пенсія стаж
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    Нові вимоги до стажу та формула розрахунку пенсії: що важливо знати у 2022 році