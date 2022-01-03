Нові вимоги до стажу та формула розрахунку пенсії: що важливо знати у 2022 році

З 1 січня встановлено нові принципи нарахування пенсії жінкам, які виходять на заслужений відпочинок

Для всіх, хто збирається оформляти пенсію у 2022 році, запроваджуються нові вимоги до страхового стажу

У 2022 році пенсіонерам обіцяють 12 послідовних підвищень виплат із охопленням найчисленніших категорій. Підвищать пенсії за віком, пенсії за втратою годувальника, соціальні пенсії, пенсії 70-річним та базовий пенсійний мінімум.

З 1 січня пенсії підвищать людям з інвалідністю через Чорнобильську катастрофу. Виплати становитимуть від 7 тис. до 14,6 тис. грн (залежно від групи інвалідності).

Також з 1 січня зростуть пенсії в зв'язку з втратою годувальника сім'ям військовослужбовців, які загинули в зоні АТО/ООС. Особам, які перебували на утриманні військовослужбовця, виплачуватимуть мінімум 7800 грн.

Крім того, з 1 січня встановлено нові принципи нарахування пенсії жінкам, які виходять на заслужений відпочинок. Жінки 1962 року народження після того, як їм виповниться 60 років, можуть розраховувати на коефіцієнт 9% до пенсії.

Для всіх, хто збирається оформляти пенсію у 2022 році, запроваджуються нові вимоги до страхового стажу.

у 60 років вийти на пенсію зможуть особи із 29-річним стажем;

у 63 роки для пенсії необхідно мати 19−29 років стажу;

у 65 років — 15−19 років стажу.

У цілому формула розрахунку пенсії залишається незмінною. Величина виплати залежить від зарплати за три останні роки, від стажу та величини сплачуваних страхових внесків.

Відповідно до закону про пенсійне забезпечення в Україні, пенсія розраховується за формулою:

Пенсія = зарплата x коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт = (сума місяців стажу x 1%)/(100% x 12).

Зарплата = середня зарплата в Україні за три роки (сума коефіцієнтів зарплати / страховий стаж за місяці, враховані для визначення коефіцієнта зарплати).

Таким чином, формулу можна спростити до вигляду:

Пенсія = середня зарплата за три роки x (своя зарплата/середня зарплата) x стаж у роках x 1%.

Джерело: Факти