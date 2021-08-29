29 серпня – Горіховий Спас: красиві листівки, привітання та вірші

Горіховий Спас у 2021 році відзначається 29 серпня.
Офіційна церковна назва свята – Перенесення з едесси в Константинополь Нерукотворенного Образа (Рушника) Господа Ісуса Христа. У народі цей день також називають Третім або Хлібним Спасом.
Назва «Горіховий» свято отримав за те, що в цей день починався збір урожаю горіхів. Спасом на полотнах його іменували тому, що 29 серпня було прийнято торгувати полотнами і полотнами. Назва «Хлібний» він отримав за те, що в цей час закінчувалася прибирання хліба.
В Горіховий Спас у храмах відбуваються богослужіння. Парафіяни освячують горіхи, мед, фрукти, хліб.
«Главком» підібрав найбільш красиві привітання та листівки на Горіховий Спас у 2021 році.
Поздоровлення в прозі
У день Горіхового Спаса бажаю благодаті і тепла. Нехай Ваше здоров'я та здоров'я рідних буде міцним як горіхова шкаралупа, хай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри і взаєморозуміння.
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Хлібний спас – світле свято. Свято літнього неба, чистої води і запашного хліба. Нехай здоров'я твоє буде міцно-горіховим, а життя хлібо-ситної. Бажаю тобі хорошого урожаю: снопів удач, кошиків успіхів, мішків радості і повні засіки благополуччя.
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Вітаю з Горіховим Спасом. Нехай цей свято принесе силу й міцну, як горіх, віру у вашу родину, нехай у домі вашому панує добробут і мир. Бажаю здоров'я, благодіяння, чистоти душі і радості серця.
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Вітаю з Горіховим Спасом і бажаю міцного здоров'я, як горіхова шкаралупа, добрих справ в життя та Божої благодаті. Хай душа твоя завжди знаходить спасіння у милосерді, нехай твій шлях життя буде світлим і радісним, нехай йдеться тобі по ньому легко і вільно, ніби з горіхового гаю.
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Вітаємо Вас, з таким великим святом на честь Нерукотворного Образу Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде цей день наповнений радістю і світлом. Нехай Ваш дім буде наповнений любов'ю і сміхом. Нехай дари землі і неба будуть Вам втіхою. З врожайним влітку, з Третім Спасом!
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Нехай хліб нового врожаю буде смачним для тебе і твоїх близьких. Нехай Господь береже тебе, і ти будеш завжди здоровий і веселий. Від усієї душі вітаю тебе з цим світлим святом і бажаю світла в душі, добра і миру в домі, щастя і успіху в житті.
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Вітаю з Хлібним Спасом! Колос у полі наливається, до тобі здоров'я і багатство приходять. Зрізали колос, випекли хліба – це щастя в дім прийшло. Дай Бог тобі здоров'я, благополуччя і щастя! Будь міцний духом і тілом, тоді все додасться. Щасливого Спаса!
Красиві листівки з поздоровленнями
Вітання з Горіховим Спасом
Вітання з Горіховим Спасом
Вітання з Горіховим Спасом
Вітання з Горіховим Спасом
Поздоровлення у віршах
Нехай подарує цей Спас
Любов, достаток і успіх,
Господь пошле нехай для вас,
міцне Здоров'я на додачу!
Нехай Горіховий Спас прийде
З затишком, миром і добром,
Веселощі, радість принесе,
Серця наповнивши чарами!
***
Бажаю клацати, як горішки,
Всі випробування долі.
Бажаю в щоденному поспіху
Не забувати свої мрії.
Бажаю багатий урожай
Зібрати зі своїх добрих справ,
Усмішок, дружніх обіймів,
Адже Горіховий Спас приспел.
***
Вітаю з Горіховим Спасом,
Нехай буде ваше життя кращим,
Щоб бажання виконувалися всі,
І мрії в дійсність втілювалися.
Щоб здоров'я не підводило,
Осяяли вас милими усмішками,
Щоб гармонія в будинку жила,
Завжди вистачало добра і тепла.
***
У день Горіхового Спаса
Я бажаю благодаті,
І нехай в житті з кожною годиною
Наростають гори щастя!
І Спаситель, невпинно,
Буде зберігати від горя,
І удача океаном
Розіллється перед тобою!
***
Вітаю з Горіховим спасом,
Поповнюйте швидше запаси.
Хліб той або горіх – збирай,
І Господні дари восхваляй.
Ти полотна прикупив, полотна.
Та іншими, не скупися, дай тепла.
Славне свято добра і достатку.
Нехай же буде господарство в порядку.
***
Відлітають ластівки,
Покидають нас,
І прийшов горіховий,
Третій самий Врятував.
Короваї нові
Подавай на стіл,
Зустрінемо осінь ласкаво,
Врятував не дарма прийшов!
***
Третій Спас вже у нас,
Вітаємо всіх людей.
Він здоров'я нам припас,
Безліч добрих вістей.
Дай Бог міцного здоров'я,
Жити в добрі всім, і з любов'ю.
Щоб цінували всі один одного,
Тоді нам не страшна хуртовина.