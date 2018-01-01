«А Ісус Христос вступив у партію?». Як соцмережі глузують з «Християнських соціалістів» Добкіна

Ілля Кива, Дмитро Добкін та, навіть, Ісус Христос стали героям фотожаб, присвячених новій політичній силі

Депутат Верховної Ради від «Опозиційного блоку» Михайло Добкін, який напередодні заявив, що зареєстрував свою партію «Християнські соціалісти», став героєм дошкульних фотожаб. Зокрема, креативні користувачі соціальних мереж глузують з партійного логотипу нової політичної сили. Дісталося також і брату Михайла