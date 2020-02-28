«Алмазні ночі». Неймовірні світлини старих дерев, розташованих під зоряним небом



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Для проекту «Алмазні ночі» фотограф об'єднала астрофотографію і портрети найстаріших в світі дерев, об'їздивши Намібію, Ботсвану, США, Італії та інші країни

Фотограф з Нью-Йорка Бет Мун (Beth Moon) протягом 14 років подорожувала по всьому світу, щоб робити фото найстаріших дерева у всіх куточках нашої планети. Шістдесят фотографій з цієї серії увійшли в книгу під назвою «Стародавні дерева: портрети часу». В іншому її фотопроекті - «Алмазні ночі» - так само фігурують дерева, але цього разу велася нічна зйомка. Мун надихнулася двома науковими дослідженнями, які пов'язують зростання дерев з рухом небесних тіл і астральними циклами.

«По-перше, дослідники з Единбурзького університету повідомили, що дерева ростуть швидше, коли вище рівень космічного випромінювання, що досягає поверхні Землі, прийшовши до висновку, що космічна радіація впливає на зростання дерев навіть більше, ніж річна температура або кількість опадів», - пише фотограф.

Мун провела місяць в Південній Африці, Намібії і Ботсвані, милувалася баобабами зі схожими на антени гілками, експериментувала з освітленням і фотографувала переважно безмісячними ночами. Ще протягом трьох років вона подорожувала іншими країнами.

«Я вважаю, що ці дерева мають виняткове значення, особливо зараз, коли наша увага спрямована на пошук більш ефективних способів співіснування з навколишнім середовищем», - розмірковує автор.