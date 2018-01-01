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    Американський студент побудував власний пересувний будинок. Фотогалерея

    Американський студент на ім'я Бредлі з міста Джексонвіль, штат Флорида, не хотів жити в гуртожитку і тому побудував свій власний будинок
    Він знайшов старий 8-метровий трейлер і побудував на ньому своє житло площею 21,4 квадратних метра. На будівництво будинку було витрачено 14 000 доларів, але зате в ньому є все необхідне для комфортного життя, тут навіть можна влаштовувати вечірки. [GALLERY_BLOCK]
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    На будівництво будинку було витрачено 14 000 доларів
    На будівництво будинку було витрачено 14 000 доларів

    Американський студент на ім'я Бредлі з міста Джексонвіль, штат Флорида, не хотів жити в гуртожитку і тому побудував свій власний будинок

    Він знайшов старий 8-метровий трейлер і побудував на ньому своє житло площею 21,4 квадратних метра. На будівництво будинку було витрачено 14 000 доларів, але зате в ньому є все необхідне для комфортного життя, тут навіть можна влаштовувати вечірки.

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    Американський студент побудував власний пересувний будинок. Фотогалерея
    Американський студент побудував власний пересувний будинок. Фотогалерея
    Американський студент побудував власний пересувний будинок. Фотогалерея
    Американський студент побудував власний пересувний будинок. Фотогалерея
    Американський студент побудував власний пересувний будинок. Фотогалерея
    Американський студент побудував власний пересувний будинок. Фотогалерея
    Американський студент побудував власний пересувний будинок. Фотогалерея
    Американський студент побудував власний пересувний будинок. Фотогалерея
    Американський студент побудував власний пересувний будинок. Фотогалерея
    Американський студент побудував власний пересувний будинок. Фотогалерея
    Американський студент побудував власний пересувний будинок. Фотогалерея
    Американський студент побудував власний пересувний будинок. Фотогалерея
    Американський студент побудував власний пересувний будинок. Фотогалерея
    Американський студент побудував власний пересувний будинок. Фотогалерея
    Американський студент побудував власний пересувний будинок. Фотогалерея
    Американський студент побудував власний пересувний будинок. Фотогалерея
    Американський студент побудував власний пересувний будинок. Фотогалерея
    Американський студент побудував власний пересувний будинок. Фотогалерея
    Американський студент побудував власний пересувний будинок. Фотогалерея
    Американський студент побудував власний пересувний будинок. Фотогалерея
    Американський студент побудував власний пересувний будинок. Фотогалерея
    Американський студент побудував власний пересувний будинок. Фотогалерея
    Американський студент побудував власний пересувний будинок. Фотогалерея
    Американський студент побудував власний пересувний будинок. Фотогалерея
    Американський студент побудував власний пересувний будинок. Фотогалерея
    Американський студент побудував власний пересувний будинок. Фотогалерея
    Американський студент побудував власний пересувний будинок. Фотогалерея
    Американський студент побудував власний пересувний будинок. Фотогалерея

    Джерело: trinixy.ru

    будівництво трейлер житло
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