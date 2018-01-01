Американський студент побудував власний пересувний будинок. Фотогалерея

Американський студент на ім'я Бредлі з міста Джексонвіль, штат Флорида, не хотів жити в гуртожитку і тому побудував свій власний будинок

Він знайшов старий 8-метровий трейлер і побудував на ньому своє житло площею 21,4 квадратних метра. На будівництво будинку було витрачено 14 000 доларів, але зате в ньому є все необхідне для комфортного життя, тут навіть можна влаштовувати вечірки. [GALLERY_BLOCK]



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На будівництво будинку було витрачено 14 000 доларів

Американський студент на ім'я Бредлі з міста Джексонвіль, штат Флорида, не хотів жити в гуртожитку і тому побудував свій власний будинок

Він знайшов старий 8-метровий трейлер і побудував на ньому своє житло площею 21,4 квадратних метра. На будівництво будинку було витрачено 14 000 доларів, але зате в ньому є все необхідне для комфортного життя, тут навіть можна влаштовувати вечірки.

Джерело: trinixy.ru