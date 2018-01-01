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    Антисанітарія, бідність та бруд. Депресивні фото бразильських фавел

    Характерні ознаки цих поселень - повна відсутність інфраструктури, санітарії та енергозабезпечення
    Фавели - нетрі в Бразилії, розташовані, як правило, на схилах гір біля великих міст. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Характерні ознаки таких поселень - повна відсутність інфраструктури, санітарії, енергозабезпечення. Зате в наявності: бруд, крадіжки і вбивства. Фотограф Тарік Заїді відвідав фавели біля Ріо-де-Жанейро і привіз велику добірку
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    Бразильські фавели
    Бразильські фавели

    Характерні ознаки цих поселень - повна відсутність інфраструктури, санітарії та енергозабезпечення

    Фавели - нетрі в Бразилії, розташовані, як правило, на схилах гір біля великих міст.

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    Антисанітарія, бідність та бруд. Депресивні фото бразильських фавел
    Антисанітарія, бідність та бруд. Депресивні фото бразильських фавел
    Антисанітарія, бідність та бруд. Депресивні фото бразильських фавел
    Антисанітарія, бідність та бруд. Депресивні фото бразильських фавел
    Антисанітарія, бідність та бруд. Депресивні фото бразильських фавел
    Антисанітарія, бідність та бруд. Депресивні фото бразильських фавел
    Антисанітарія, бідність та бруд. Депресивні фото бразильських фавел
    Антисанітарія, бідність та бруд. Депресивні фото бразильських фавел
    Антисанітарія, бідність та бруд. Депресивні фото бразильських фавел
    Антисанітарія, бідність та бруд. Депресивні фото бразильських фавел
    Антисанітарія, бідність та бруд. Депресивні фото бразильських фавел
    Антисанітарія, бідність та бруд. Депресивні фото бразильських фавел
    Антисанітарія, бідність та бруд. Депресивні фото бразильських фавел
    Антисанітарія, бідність та бруд. Депресивні фото бразильських фавел
    Антисанітарія, бідність та бруд. Депресивні фото бразильських фавел
    Антисанітарія, бідність та бруд. Депресивні фото бразильських фавел
    Антисанітарія, бідність та бруд. Депресивні фото бразильських фавел
    Антисанітарія, бідність та бруд. Депресивні фото бразильських фавел
    Антисанітарія, бідність та бруд. Депресивні фото бразильських фавел
    Антисанітарія, бідність та бруд. Депресивні фото бразильських фавел
    Антисанітарія, бідність та бруд. Депресивні фото бразильських фавел
    Антисанітарія, бідність та бруд. Депресивні фото бразильських фавел
    Антисанітарія, бідність та бруд. Депресивні фото бразильських фавел
    Антисанітарія, бідність та бруд. Депресивні фото бразильських фавел
    Антисанітарія, бідність та бруд. Депресивні фото бразильських фавел
    Антисанітарія, бідність та бруд. Депресивні фото бразильських фавел
    Антисанітарія, бідність та бруд. Депресивні фото бразильських фавел
    Антисанітарія, бідність та бруд. Депресивні фото бразильських фавел
    Антисанітарія, бідність та бруд. Депресивні фото бразильських фавел
    Антисанітарія, бідність та бруд. Депресивні фото бразильських фавел

    Характерні ознаки таких поселень - повна відсутність інфраструктури, санітарії, енергозабезпечення.

    Зате в наявності: бруд, крадіжки і вбивства. Фотограф Тарік Заїді відвідав фавели біля Ріо-де-Жанейро і привіз велику добірку знімків.

    Джерело: telegraf.com.ua

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