Антисанітарія, бідність та бруд. Депресивні фото бразильських фавел
- Сьогодні, 14:04
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Бразильські фавели
Характерні ознаки цих поселень - повна відсутність інфраструктури, санітарії та енергозабезпеченняФавели - нетрі в Бразилії, розташовані, як правило, на схилах гір біля великих міст.
Характерні ознаки таких поселень - повна відсутність інфраструктури, санітарії, енергозабезпечення.
Зате в наявності: бруд, крадіжки і вбивства. Фотограф Тарік Заїді відвідав фавели біля Ріо-де-Жанейро і привіз велику добірку знімків.
Джерело: telegraf.com.ua