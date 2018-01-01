Антисанітарія, бідність та бруд. Депресивні фото бразильських фавел

Характерні ознаки цих поселень - повна відсутність інфраструктури, санітарії та енергозабезпечення

Фавели - нетрі в Бразилії, розташовані, як правило, на схилах гір біля великих міст. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Характерні ознаки таких поселень - повна відсутність інфраструктури, санітарії, енергозабезпечення. Зате в наявності: бруд, крадіжки і вбивства. Фотограф Тарік Заїді відвідав фавели біля Ріо-де-Жанейро і привіз велику добірку