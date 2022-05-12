Артилеристи знищили окупантів на переправі через Сіверський Донець (фото)

Від загарбників мало що лишилось

Фоторепортаж результатів роботи артилеристів ДШВ та Сухопутних військ

Наші воїни знищили російських загарбників, які намагалися переправитися через річку Сіверський Донець.

Фото їх роботи оприлюднило Міністерство оборони.

«Сьогодні вчергове розбомбили їхні понтонні переправи разом з технікою, разом із людьми. Там уже десятки валяються БТР, танків розірваних. Це така наша локальна Чорнобаївка. Орки не полишають надію побудувати понтонну переправу, постійно намагаються навести, і постійно ми її розбиваємо», – повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Нагадаємо, Луганщина та Донеччина залишилися без газу: окупанти заблокували постачання.

Також рашисти обстріляли школу-інтернат на Луганщині.

Раніше стало відомо, що окупанти залишили Луганщину без комунікацій і гатять по «шляху життя».

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