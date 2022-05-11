Рашисти обстріляли школу-інтернат на Луганщині
Наслідки російських обстрілів на Луганщині
Вихованців школи заздалегідь евакуювали
У вівторок, 10 травня, росіяни 15 разів обстрілювали житлові квартали та інфраструктуру Луганської області. Зокрема, зранку під вогонь потрапила обласна школа-інтернат у Гірському, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Він розповів, що до обстрілу школа-інтернат мала новий ремонт та сучасне обладнання. Проте обійшлося без жертв – вихованців школи заздалегідь евакуювали.
Також окупанти у Сєвєродонецьку пошкодили магістральний газопровід. Через це місто залишилось без газу. У місті вже другу добу немає й світла. У Врубівці під вогонь потрапили шість житлових будинків і будинок культури, у Рубіжному – три багатоповерхівки, у Лисичанську – дві, а в Сєвєродонецьку – будівля готелю та багатоповерхівка.
Окупанти не відмовляються від планів установити контроль над Донецькою та Луганською областями. Зокрема, окупанти залишили Луганщину без комунікацій і гатять по «шляху життя».
Раніше повідомлялося, що внаслідок артилерійського удару російських військ був перебитий і розгерметизований магістральний газопровід у Сєвєродонецьку Луганської області.
7 травня російські війська скинули авіабомбу на школу в Білогорівці на Луганщині, в якій знаходилося близько 90 людей.
За попередніми даними, загинули 60 осіб. Серед загиблих – два закарпатських волонтери.