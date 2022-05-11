  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Рашисти обстріляли школу-інтернат на Луганщині

    Наслідки російських обстрілів на Луганщині - Рашисти обстріляли школу-інтернат на Луганщині

    Наслідки російських обстрілів на Луганщині

    фото: Сергій Гайдай / Telegram

    Вихованців школи заздалегідь евакуювали

    У вівторок, 10 травня, росіяни 15 разів обстрілювали житлові квартали та інфраструктуру Луганської області. Зокрема, зранку під вогонь потрапила обласна школа-інтернат у Гірському, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    Він розповів, що до обстрілу школа-інтернат мала новий ремонт та сучасне обладнання. Проте обійшлося без жертв – вихованців школи заздалегідь евакуювали.

    Також окупанти у Сєвєродонецьку пошкодили магістральний газопровід. Через це місто залишилось без газу. У місті вже другу добу немає й світла. У Врубівці під вогонь потрапили шість житлових будинків і будинок культури, у Рубіжному – три багатоповерхівки, у Лисичанську – дві, а в Сєвєродонецьку – будівля готелю та багатоповерхівка.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Рашисти обстріляли школу-інтернат на Луганщині
    Рашисти обстріляли школу-інтернат на Луганщині
    Рашисти обстріляли школу-інтернат на Луганщині
    Рашисти обстріляли школу-інтернат на Луганщині
    Рашисти обстріляли школу-інтернат на Луганщині

    Окупанти не відмовляються від планів установити контроль над Донецькою та Луганською областями. Зокрема, окупанти залишили Луганщину без комунікацій і гатять по «шляху життя».

    Раніше повідомлялося, що внаслідок артилерійського удару російських військ був перебитий і розгерметизований магістральний газопровід у Сєвєродонецьку Луганської області.

    7 травня російські війська скинули авіабомбу на школу в Білогорівці на Луганщині, в якій знаходилося близько 90 людей.

    За попередніми даними, загинули 60 осіб. Серед загиблих – два закарпатських волонтери.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна школа обстріл Україна будинок окупація Сергій Гайдай #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рашисти обстріляли школу-інтернат на Луганщині